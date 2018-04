Inter Voice Voice Over nominée pour le meilleur site d’emploi des Voix-off à l’international pour les One Voice Awards

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/681592/Inter_Voice_Over_Logo.jpg )



« Nous sommes extrêmement fiers que des voix off du monde entier aient voté pour nous comme étant le meilleur générateur d'emploi de voix off dans le monde. » a déclaré le PDG de Inter Voice Over Michael Reijenga. « Être finaliste est un incroyable honneur. Je suis très fier de cette reconnaissance venant de personnes du secteur et de la voix off avec qui nous travaillons. »

Inter Voice Over, qui fêtera cette année son 20e anniversaire, est une des principales agences voix off dans le monde. Parmi ses clients prestigieux, il y a des sociétés telles que Disney, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola, Porsche et bien d'autres.

Inter Voice Over a été précédemment nommée par Signl pour faire partie du Top 20 des sociétés audio dans le monde ayant la croissance la plus rapide.

« Au cours des dernières années, nous avons investi considérablement dans les technologies brevetées et le marketing pour mieux consolider notre position de leader mondial en voix off. Nous sommes très fiers d'avoir la plus grande base de données de talents en voix off dans le monde. Nos clients savent que nous sommes un vrai guichet unique pour tous leurs projets de voix off, ce qui génère un volume considérable de réservations pour nos comédiens voix off. »



Les One Voice Awards font partie de la Conférence One Voice, une conférence annuelle pour voix off. Les lauréats seront nommés le samedi 28 avril 2018 à l'Hilton Double Tree à Londres.



À propos de Inter Voice Over

Fondée en 1998, Inter Voice Over est l'une des plus importantes agences de voix off dans le monde. Elle exploite un réseau de bureaux et de studios d'enregistrement dans toute l'Europe, notamment à Paris, Londres et Amsterdam. Inter Voice Over exploite la plus grande base de données de voix off dans le monde avec plus de 8 500 voix off sélectionnées en 115 langues.



https://www.intervoiceover.com/fr/

Facebook.com/InterVoiceOver





Contact: Michael Reijenga, PDG

+33-1-84-88-42-71

press@intervoiceover.com





Inter Voice Over Logo (transparent PNG):

https://www.intervoiceover.com/en/wp-content/uploads/sites/23/2018/04/Inter_Voice_Over_Logo.png

SOURCE Inter Voice Over