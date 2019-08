Investimentos rentáveis para fazer em 2019, segundo o Portal Bolsa Valor

CURITIBA, Brasil, 12 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Quase todas as pessoas desejam acumular algum rendimento que lhes permita viver melhor, sobretudo para a aposentadoria. Deste modo, o site Bolsa Valor traz algumas dicas sobre como investir em uma boa renda fixa ainda nesses últimos meses de 2019, de modo a se obter resultados precisos e lucrativos financeiros.

Algumas tendências avaliadas pelos especialistas em economia seguem:

1 - Quanto maior for um prazo de vencimento, maior será a tendência de seu rendimento;

2 – Quanto maior for a liquidez, menor será a tendência de seu rendimento;

3 - Quanto maior for o risco envolvido, maior será a tendência de um bom rendimento.

Deste modo, toda pessoa interessada em investir bem, necessita de orientação para direcionar um investimento que não seja baseado somente em rendimentos, porém, em conformidade com um rigoroso objetivo e uma estratégia precisa de investimento, sendo o rendimento apenas a consequência.

Muitas são as oportunidades e sistemas de investimentos na atualidade. Entre as que poderão ser úteis neste ano segue:

A Previdência Privada. Neste caso, o sistema previdenciário está aumentando em termos de popularidade, sobretudo com a proposta de reforma sobre todo o sistema do INSS. Entretanto, toda pessoa que pretende efetuar um investimento qualquer deverá manter-se muito atenta a esse sistema para começar a utilizá-lo para render mais.

Todo cuidado é pouco quando se trata de finanças, pois o dinheiro vai e vem muito rápido. No caso do sistema de previdência privada, será necessário considerar que em bancos de alta categoria, ou seja, nos bancos mais famosos, as previdências privadas sofrem muitas taxações, o que pode, em realidade, diminuir o rendimento, antes de aumentá-lo. A melhor dica está em procurar corretoras confiáveis.

Por exemplo: um investimento por meio da Previdência Privada na empresa X, as pessoas interessadas poderão contar com o seguinte:

A – uma taxa para o carregamento na entrada e na saída em 0%;

B – uma taxa de custódia em 0%.

Neste caso, o cliente só vai custear a chamada taxa de administração, que consiste na remuneração paga ao gestor de fundo e mais o Imposto de Renda.

Esse é um método mais seguro, dentro das alternativas existentes, entre previdência ou poupança, sendo muito mais rentável do que os serviços oferecidos nas grandes agências bancárias.

Entretanto, existem outras possibilidades de bons investimentos, em variados tipos de previdência privada, tais como em PGBL ou em VGBL. Esses tipos de previdência são diferentemente taxadas por meio de Imposto de Renda. Desta maneira, a pessoa poderá buscar conhecimento sobre todo modus operandi do tipo de sistema de previdência em que decidir investir.

O modo mais clássico, porém menos popular na mídia aberta, é o investimento via Tesouro Direto. Este consiste em típico um investimento em renda fixa e via emissão de títulos próprios, o qual é efetuado por meio do Governo Federal.

O mecanismo, neste caso, é o seguinte: o cidadão decide emprestar uma soma em dinheiro para o governo, o qual, depois, devolverá a mesma soma, acrescida de uma soma a mais, garantindo um retorno preciso ao seu investimento. O governo nunca deixa de pagar o que deve, com juros.

O caso do Tesouro Direto abrange três modalidades de títulos:

A mais conhecida e recomendada é a de Tesouro Selic. Este tipo garante rendimento em Taxa Selic, de baixa volatilidade, com alta liquidez. O resgate da soma pode ser solicitado em qualquer data e leva apenas um dia para ser depositada. Esse investimento constitui uma excelente reserva de emergência para as pessoas que ganham pouco.

A vantagem, nesse caso, é garantida mesmo, dada a alta liquidez, em aporte mínimo a partir de somente 30 reais e juros super baixos.

