Investir dans l'économie régionale de la Mauricie

Le gouvernement du Canada accorde plus de 5,5 millions de dollars à des projets qui contribueront à la croissance des entreprises locales.

SHAWINIGAN, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de croissance et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a profité de sa visite chez Shawinigan Aluminium pour annoncer des aides financières de DEC totalisant 5 528 353 $ pour soutenir 18 projets porteurs pour la région de la Mauricie.

Les bénéficiaires sont : Shawinigan Aluminium, HDI Technologies, Métal Dupont, Laurentide Environnement, Les Équipements Gaétan (Groupe LEG), Atikamekw Sipi - Conseil de la Nation Atikamekw, Atelier d'usinage Gélinas, Matelas Avanti, Festival Western de St-Tite, Domaine du Lac-Édouard 2013, Synapse Électronique, La Cité de l'Énergie, Fût Mauricie, Placeteco, Usinage URS (Usinage R. Sauvé), Structure Robko, Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice et Ray Métal.

L'annonce a été faite au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC. Ces investissements de DEC favoriseront la croissance et l'expansion d'entreprises et d'organismes, ainsi que la bonification de l'offre touristique régionale. Ils permettront, notamment, l'acquisition de nouveaux équipements, soutiendront l'augmentation de la production et stimuleront l'innovation. Le financement de DEC permettra aussi d'appuyer la stratégie de commercialisation hors Québec d'attraits touristiques ou encore de renforcer les activités de développement économique de l'écosystème entrepreneurial de la Nation Atikamekw. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Investir dans nos entreprises, c'est investir dans l'avenir de nos régions. En soutenant l'innovation, la diversification et l'expansion, nous propulsons la Mauricie vers une croissance durable et créons des opportunités qui bénéficient à tous. Miser sur les atouts de nos organisations est essentiel pour assurer une économie forte et créer de bons emplois chez-nous, en Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises et organismes à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. L'apport de ces 18 organisations à la vitalité économique de la Mauricie est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de leurs projets. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

