ITALMATCH CHEMICALS Group entra em acordo para a aquisição dos negócios de fluidos para usinagem de metal (MWF) da Afton Chemical

A transação inclui, particularmente: a aquisição de todos os negócios e ativos relativos ao fluido de usinagem de metal localizados nas unidades de Bedford Park (Illinois, EUA) e Manchester (Reino Unido, Europa), o know-how, a tecnologia e os negócios na Índia, com produção operada na fábrica de Hyderabad, e na China.

A transação fortalece ainda mais a posição do Italmatch Chemicals Group nos negócios de lubrificantes industriais e fluidos de usinagem de metal, integrando a atual variedade de produção com uma série de aditivos de fluidos para processamento de alto desempenho de metais, graças à aplicação de tecnologias avançadas.

O presidente-executivo do Italmatch Chemicals Group, Sergio Iorio, declarou: "Essa aquisição representa para o Italmatch Chemicals Group um avanço significativo na estratégia de expandir sua posição no mercado na área de lubrificantes industriais. O acordo segue, estrategicamente, a recente aquisição da Elco Corporation nos EUA, ainda nos negócios de lubrificantes industriais, permitindo um desenvolvimento importante de nossa atual variedade de produção, através da introdução de tecnologias novas e avançadas, principalmente dedicadas a fluidos de usinagem de metal em água e permitindo contar com novas unidades nos EUA, na Europa e na Índia. Nos últimos anos, investimos pesadamente nesse campo e estamos orgulhosos por sermos considerados hoje uma importante parceira internacional".

O diretor financeiro para assuntos corporativos e diretor de RH do Italmatch Chemicals Group, Maurizio Turci, disse: "A transação está de acordo com a estratégia de crescimento do Italmatch Chemicals Group e segue as aquisições recentes na América Latina, nos EUA e na região da Ásia e do Pacífico. Ela comprova a meta do grupo de continuar crescendo também através de linhas externas e coberturas globais. Do ponto de vista industrial, essa aquisição apresenta fortes componentes de inovação, pesquisa e tecnologia e com o lançamento de sinergias significativas nas áreas empresarial e comercial, o grupo pode exercer um impacto positivo em sustentabilidade de médio e longo prazos, para obter resultados da Unidade de Negócios de lubrificantes industriais".

A transação deve ser fechada no final de maio de 2018.

FONTE Italmatch Chemicals Group

