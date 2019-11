Itron é apoiadora oficial do WORLD TOILET SUMMIT (WTS), um dos mais importante eventos mundiais de saneamento

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Diante da necessidade de novas medidas para conter a crise hídrica que atinge todas as regiões do Brasil nos últimos anos e da grande perda de água existente nos sistemas de distribuição, a Itron - líder global de tecnologia e serviços dedicados ao uso eficiente de energia e água --- marca presença na 19ª edição do World Toilet Summit, que será realizado até amanhã (19), no Hotel Renaissance, em São Paulo.

Para Emerson de Souza, Vice-Presidente da Itron para a América Latina, "as ações para minimizar a escassez hídrica não deveriam ter foco apenas no cidadão, mas nas empresas operadoras, autoridades municipais, estaduais e indústrias, ou seja, todas as partes interessadas. A Itron e seus parceiros contam com diversas soluções voltadas para cidades que querem investir no bem estar do cidadão e no seu desenvolvimento, cidades que podem ser denominadas inteligentes: serviços especializados e de monitoramento de ativos, sensores e dispositivos que proporcionam economia, segurança, redução das perdas e do desperdício de recursos básicos como água e energia elétrica".

O problema da falta de banheiros, água tratada e esgotamento sanitário está presente em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Unicef, em pleno século 21, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso sequer a um banheiro. Bilhões vivem em condição precária de serviços de saneamento básico. No Brasil, são aproximadamente 4 milhões de pessoas sem acesso a banheiros e o país também apresenta indicadores alarmantes de acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgotos. Segundo os números oficiais do Governo Federal, aproximadamente 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável - equivalente à população do Canadá.

Sobre Itron

A Itron é empresa líder mundial de tecnologia e serviços, dedicada ao uso eficiente de energia e água. Desenvolve soluções abrangentes para medir, gerir e analisar recursos que incluiem tecnologia de controle e medição de eletricidade, gás, água e energia térmica, sistemas de comunicação, software e serviços de administração. Possui cerca de 8 mil clientes em mais de 100 países. www.itron.com.



Serviço

Data: 18 e 19 de novembro de 2019

Horário: dia 18, 8 às 17h15; dia 19, 9 às 16h45

Local: Hotel Renaissance

Endereço: Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista - São Paulo – SP

FONTE Itron

