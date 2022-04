Johann Sebastian Bachs „Johannespassion" im Goldenen Saal des Musikvereins, aufgeführt vom Orchester Musicae Antiquae Collegium Varsoviense und dem Vokalensemble der Warschauer Kammeroper

Zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022

WARSCHAU, Polen, 20. April 2022 /PRNewswire/ - Das Konzert von Johann Sebastian Bachs „Johannespassion" wurde am 14. April im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien aufgeführt und endete mit viel Beifall und mehreren Zugaben.

Das Konzert wurde von den Solisten Natalia Rubiś - Sopran, Jan Petryka - Tenor, Artur Janda - Bass (Jesus), Rafał Tomkiewicz - Countertenor, Łukasz Górczyński - Bass (Pilatus) und Aleksander Kunach - Tenor (Evangelist) gestaltet, die zusammen mit dem Orchester Musicae Antiquae Collegium Varsoviense unter der Leitung von Michał Maciaszczyk und dem Vokalensemble der Warschauer Kammeroper unter der Leitung von Krzysztof Kusiel-Moroz auftraten.

Das Wiener Konzert war eine künstlerische Hommage an und ein Ausdruck der Solidarität mit den Opfern des grausamen Krieges in der Ukraine. Alle Künstler trugen blaue und gelbe Bänder - die Nationalfarben der Ukraine - an ihren Revers.

Anwesend waren die Botschafter Polens, der Slowakei und der Ukraine sowie Dr. Teresa Indjein, Botschafterin des österreichischen Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres und Leiterin der Kulturpolitischen Abteilung.

„>>Passion<< ist eine enorme Herausforderung, da es bekennt, dass Leiden befreiend sein kann, was es auch zu einer tief spirituellen Erfahrung macht. Es ist ein Werk, das uns alle in irgendeiner Weise bewegen sollte, denn es geht um jemanden, der sein Leben für unsere Freiheit gibt. Und deshalb möchten wir unsere Aufführung von Bachs >>Johannespassion<< all jenen widmen, die in der Ukraine ihr Leben für die Freiheit der Welt geopfert haben", so der Dirigent Michał Maciaszczyk.

„Für die Warschauer Kammeroper ist mit dem Auftritt im Musikverein ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen. Dies war unser erstes Konzert in diesem prestigeträchtigen, weltberühmten Konzertsaal, aber wir wissen, dass es nicht das letzte sein wird. Wir werden nächstes Jahr wieder hierher kommen!", sagte Alicja Węgorzewska, die künstlerische Leiterin der Warschauer Kammeroper, nach dem Konzert.

Die Partner der Veranstaltung: LOT Polish Airlines, Centrum Medyczne Petra Medica.

Um mehr über die Warschauer Kammeroper zu erfahren, besuchen Sie bitte https://operakameralna.pl/

SOURCE Warsaw Chamber Opera