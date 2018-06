Joint Commission International accueille une nouvelle experte en matière de qualité des soins de santé dans deux importantes régions

Lynda Mikalauskas a rejoint JCI en 2006 en tant que conseillère et a occupé le poste de directrice associée du bureau européen de JCI pendant un certain temps. Elle possède plus de 25 ans d'expérience en soins de santé, gestion internationale et leadership exécutif. Elle a été directrice des soins infirmiers à l'American Hospital d'Istanbul, en Turquie. Elle a également occupé le poste de chef des services cliniques et de chef des soins infirmiers à Johns Hopkins Medicine International à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) et de directrice principale des licences et de l'accréditation à Al Noor Hospitals Group à Abu Dhabi.

Lynda Mikalauskas a accompagné des organisations de santé dans l'obtention de leur première accréditation JCI et des réaccrédations suivantes. Elle est expérimentée dans la direction d'équipes cliniques, paramédicales et de soutien organisationnel pour résoudre des problèmes de longue date et élaborer de nouveaux protocoles. Son expérience en tant qu'infirmière et administratrice l'aide à guider les organisations en procédant à des évaluations de base, en instaurant une culture de sécurité organisationnelle et en effectuant des simulations de visite d'accréditation.

« Je suis très heureuse de retourner dans la région Moyen-Orient et Afrique », a déclaré Lynda Mikalauskas. « En tant qu'ancienne prestataire de soins de santé de la région et représentante de JCI, je peux mettre mon expérience personnelle à profit pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs. Ce qui me passionne, c'est d'apporter aux organisations un niveau plus élevé de sécurité, d'efficacité et de résultats positifs pour les patients dans leurs efforts pour minimiser les risques et prévenir les dommages. »

Le Dr Ismail a déclaré être ravi d'accueillir Lynda Mikalauskas au sein de son équipe.

« Miki est un véritable atout et elle comprend la dynamique de notre région », a déclaré le Dr Ismail. « Elle a travaillé en contact direct avec des groupes de soins et peut recommander les meilleures ressources JCI pour aider les organisations à améliorer leurs résultats cliniques et financiers. »

Avec près de 365 organisations accréditées dans 16 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, l'engagement de Lyndra Mikalauskas en matière d'amélioration des performances et de sécurité des patients aidera cette communauté en pleine croissance en lui offrant des possibilités d'avancement.

Opportunités de formation

Dans le cadre de la formation continue de JCI, la région organisera des webinaires mensuels sur la façon d'améliorer la sécurité des patients et les résultats des soins. Les organisations peuvent également assister à des événements au Moyen-Orient, dont notamment une prochaine session de travaux pratiques JCI qui aura lieu à Dubaï.

Session internationale de travaux pratiques sur l'accréditation et l'amélioration de la qualité organisée à Dubaï : du 11 au 15 novembre 2018

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous à la page www.jointcommissioninternational.org/dubai-international-practicum2018/

À propos de Joint Commission International

Joint Commission International (JCI) a été créée en 1994 en tant que division de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), une filiale à but non lucratif entièrement contrôlée par The Joint Commission. Grâce à l'accréditation et à la certification internationales, aux services de conseil, aux publications et aux programmes de formation, JCI étend la mission de The Joint Commission au monde entier en permettant d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. JCI travaille avec des organisations internationales de soins de santé, des agences de santé publique, des ministères de la santé et d'autres entités dans plus de 100 pays. Consultez www.jointcommissioninternational.org pour plus de détails.

