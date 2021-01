JUD care obtient l'approbation de la FDA pour sa chambre portable sRoom

L'approbation de la FDA représente une étape importante et constitue une reconnaissance marquée de la fiabilité et de l'efficacité de la solution. Il s'agit d'une avancée majeure dans le déploiement mondial de la salle sRoom. À l'heure actuelle, JUD care est en train d'obtenir l'autorisation d'entrer sur les marchés brésilien et russe.

« Alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19, JUD care croit fermement que notre solution novatrice d'isolement des patients sRoom peut servir d'outil efficace dans cette lutte », déclare He Wei, directeur d'exploitation de JUD care. « Guidés par notre mission d'élargir les moyens des professionnels de santé grâce à la technologie et au commerce (Empower Healthcare with Technology and Commerce), nous nous engageons à fournir des solutions efficaces, fiables et de haute qualité. L'obtention de l'approbation de la FDA est une première étape importante pour aider les fournisseurs de soins de santé et les établissements de santé américains à contenir le virus et à assurer la santé de la population partout dans le pays. »

JUD care a déjà lancé son programme de partenariat international pour faciliter l'adoption de la sRoom par des organisations du monde entier. En seulement 10 minutes, il est possible d'ériger une salle d'isolement à pression négative d'au moins 6 mètres carrés pour une personne, ce qui en fait un équipement particulièrement utile pour les urgences sanitaires, notamment celles impliquant des maladies infectieuses et respiratoires. Elle est en outre très mobile et facile à déployer, avec une bâche réutilisable qui peut être désinfectée, pliée et stockée après utilisation.

Avec sa capacité à assurer l'isolement instantané des patients et un contrôle efficace des infections, la sRoom contribue à améliorer l'efficacité des établissements médicaux et de soins de santé en cette période critique. Avec ses caractéristiques fonctionnelles et hautement fiables, la sRoom constitue un investissement ponctuel avantageux qui peut offrir une valeur continue dans de nombreux scénarios.

À propos de JUD care

JUD care est une entreprise de haute technologie de pointe dans le domaine des solutions médicales et solutions de santé intelligentes. L'entreprise, dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine, dispose d'un réseau complet de recherche et développement, de marketing et de services, et compte plus de 1 400 employés. Ses produits et services sont présents dans plus de 3 000 hôpitaux de 30 provinces de Chine et dans plus de 35 pays et régions du monde.

