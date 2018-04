Karate Combat crée la première ligue de karaté full-contact

Karate Combat a invité plus de 100 des meilleurs karatékas de 30 pays, comme Elhadji Ndour (États-Unis), Achraf Ouchen (Maroc), Dionicio Gustavo (République dominicaine), Davy Dona (France), George Tzanos (Grèce) et Rafael Aghayev (Azerbaïdjan).

Karate Combat: Genesis, l'événement présaison de la société, a eu lieu à Budapest en février, et tous les combats peuvent aujourd'hui être visionnés à la demande. Le premier événement en diffusion en direct, Karate Combat: Inception, aura lieu à Miami Beach le 26 avril, suivi par un programme de combats États-Unis contre Iran en mai à Dubaï, et par d'autres événements en 2018 à Athènes, Las Vegas, Hong Kong et Tokyo.

Karate Combat offre une expérience sportive moderne, optimisée pour une consommation numérique et mobile. Cette ligue est la toute première à proposer en temps réel des données biométriques, nutritionnelles, d'entraînement et ADN via son affichage interactif « tête haute » (heads-up display), permettant ainsi pour la première fois aux fans de découvrir les atouts et les faiblesses de tous les karatékas en lice.

« Le karaté est de retour ! Environ 50 millions d'Américains ont pratiqué le karaté une fois dans leur vie, et le nombre de pratiquants est encore plus important à travers le monde, et pourtant il n'existe aucune ligue professionnelle », explique Michael DePietro, PDG de Karate Combat.

KARATE.COM est la principale passerelle pour une distribution via les plateformes détenues entièrement et exploitées par Karate Combat, comme ses applis mobiles. Les événements et le contenu seront également accessibles via plusieurs canaux numériques, TV et OTT partout dans le monde, y compris l'appli mondiale FITE, YouTube, Twitch, The Fight Network, Facebook, Rumble, Titan Channel et Dailymotion.

Regardez dès maintenant sur www.karate.com/.

À propos de Karate Combat

Karate Combat est une marque de karaté de tout premier plan qui exploite une ligue professionnelle de karaté full-contact, des activités d'équipements de sport et le réseau mondial Dojo. La société entend faire évoluer le sport traditionnel qu'est le karaté via KARATE.com, la passerelle mondiale du karaté, et des applis mobiles de marque. Elle a son siège à New York et des bureaux satellites à Calabasas (Californie) et à Budapest. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.karate.com.

