Knauf do Brasil participa do Isaloni para conhecer as principais tendências do setor

Com quase 2 mil empresas expositoras, o Isaloni reúne desde o mobiliário mais clássico até os gadgets mais modernos, como equipamentos tecnológicos para a cozinha. Seus lançamentos inspiram a arquitetura e o design no mundo todo, já que a feira recebeu visitantes de 188 nações, enquanto 27% dos expositores vêm de fora da Itália.

Entre as novidades que mais chamaram a atenção do público está a mistura de texturas e acabamentos que, aplicados em perfeita harmonia, criam uma estética totalmente customizada e exclusiva, além de provocar sensações táteis. Alguns dos destaques ficaram com a camurça, os espelhos e vidros. Outro ponto alto da feira foi o uso de pedras tanto como revestimento como em móveis e até closets. Algumas aplicações foram feitas sobre paredes de drywall, o que reforça a versatilidade e a segurança destes sistemas para revestimentos.

Dentre as cores que mais marcaram os ambientes do Isaloni foram o rose quartz, um tom de rosa suave, mas cheio de personalidade e que remete aos cristais de quartzo, e gold, um amarelo vibrante com efeito metalizado. Os matizes neutros, como cinza, preto e branco, além dos tons de verdes e terrosos, também ganharam espaço no evento, confirmando a forte tendência de dar toques mais naturais aos ambientes.

"Além de poder conhecer de perto o que há de mais inovador na área de arquitetura e design no mundo, também pudemos nos aproximar dos profissionais do setor para entender sua forma de criar projetos e produtos. Assim, podemos descobrir de que formas a Knauf pode colaborar com este processo criativo, oferecendo materiais e ferramentas que proporcionam novas possibilidades aos profissionais do setor", afirma Rodrigo Trevizani, Coordenador de Marketing e Produtos da Knauf do Brasil.

Informações: Priorité Comunicação

55 21 2284-2189 - contato@prioritecomunicacao.com.br

FONTE Knauf do Brasil

SOURCE Knauf do Brasil

Related Links

http://www.knauf.com.br