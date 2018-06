Körber adquire Centriq, um provedor líder de soluções de armazenamento e modelagem comandadas por voz

HAMBURGO, Alemanha, 21 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Com a aquisição do Centriq Group Ltd., o grupo internacional de tecnologia Körber reforça a sua Business Area Logistics Systems. A aquisição foi concluída em 20 de junho de 2018.

With the acquisition of Centriq Group Ltd., completed as of June 20, 2018, the international technology group Körber reinforces its Business Area Logistics Systems as a leading company for implementation of voice technology in logistics. The transaction covers Centriq Group Ltd., including its voice solution business Voiteq and modeling and simulation business Cirrus Logistics (PRNewsfoto/Körber AG)

Por meio de sua empresa Voiteq, o Centriq é um provedor líder de soluções e serviços relacionados à logística, em particular voltados para o mercado das soluções de voz. A Voiteq fornece soluções e serviços de software de voz, com seu produto 'VoiceMan'. A subsidiária do Centriq, Cirrus Logistics, fornece software e serviços que usam otimização avançada e técnicas de simulação para desenvolver e executar estratégias da cadeia de suprimento. Adicionalmente, o Centriq oferece serviços para seus produtos: entre outros, assinaturas voice-as-a-service (voz como serviço), assessoria em cadeia de suprimento, implementação e integração ou assessoria de hardware de logística, design e pesquisa de local. Os principais clientes para os produtos do Centriq vêm dos setores de alimentos e bebidas, varejo e logística terceirizada (3PL. em inglês).

Esta aquisição complementa a existente robusta empresa norte-americana de voz da Körber, Vitech Business Group, e cria uma das maiores e mais experientes equipes da solução de integração de voz Vocollect, da Honeywell. A organização combinada oferece a clientes locais e globais a mais ampla variedade de produtos e serviços testados, para proporcionar-lhes o ganho dos benefícios substanciais do trabalho dirigido por voz. "Com a bem-sucedida aquisição do Centriq, nós acrescentamos outro importante componente ao nosso portfólio de logística. Sua excelente equipe vai nos possibilitar o fortalecimento de nossa posição internacional de liderança no segmento de administração da cadeia de suprimento (SCM, em inglês), com acesso a oportunidades de projetos multinacionais", enfatiza Stephan Seifert, presidente do conselho executivo do grupo da Körber AG. "Além disso, nós levaremos valor agregado aos nossos clientes existentes e futuros, uma vez que seremos capazes de oferecer um mais abrangente portfolio de produtos e serviços, numa escala mundial".

Hubert Kloß, CEO da Business Area Logistics Systems da Körber, acrescenta: "O crescimento do e-commerce e demandas de clientes que se modificam estão colocando uma pressão nas cadeias de suprimento e gerando uma tendência rumo a uma melhora continua dos processos. O Centriq é um importante protagonista internacional para produtos que permitem maior eficiência em armazenamento com capacidade de entrega direta para organizações globais do mais alto nível. As soluções de voz da Voiteq, por exemplo, mantêm os olhos e as mãos dos trabalhadores livres, melhorando o conforto, produtividade e precisão. Este acréscimo à nossa Business Area vai consagrar a Körber Logistics Systems como uma das principais fornecedoras mundiais de tecnologia de voz para logística".

David Stanhope, CEO do Centriq Group, Ltd., diz: "Falando em nome da inteira equipe administrativa do Centriq, nós estamos muito entusiasmados a respeito do ingresso na bem-sucedida área dos negócios de sistemas de logística e no Körber Group como um todo. Para nossa equipe de especialistas técnicos, que atende a cerca de 300 clientes em 500 locais com produtos já premiados, a perspectiva de mais crescimento conjunto vem na hora certa". Ele continua a explicar: "Estimamos que mais de 90% dos armazéns de todo o mundo ainda irão adotar a tecnologia de voz. Junto com o existente portfolio de SCM da Körber Logistics Systems, seremos capazes de fortalecer nossa plataforma internacional e – graças às ofertas integradas do portfólio – fornecer mais benefícios a nossos clientes".

Sobre a Körber

A Körber AG é a empresa holding de um grupo internacional de tecnologia com aproximadamente 12.000 empregados em todo o mundo. O grupo abrange empresas de tecnologia de ponta e mais de 140 entidades de produção, serviços e vendas. Em locações por todo o globo, a Körber combina os benefícios de uma organização mundialmente presente com as forças de empresas de médio porte altamente especializadas e flexíveis, que oferecem a seus clientes soluções, produtos e serviços nas áreas empresariais de automação, sistemas de logística, ferramentas para máquinas, sistemas farmacêuticos, tecidos, tabaco, empreendimentos corporativos e Körber Digital.

Sobre a Körber Logistics Systems

A Business Area Logistics Systems, pertencendo ao grupo internacional de tecnologia Körber e com sede em Bad Nauheim, Alemanha, é a provedora líder de aplicativos totalmente integrados para a otimização de complexos processos internos e externos de logística. Sob a marca guarda-chuva Körber Logistics, a área empresarial fornece soluções digitais para fabricas inteligentes (logística de produção), armazéns, e-commerce e a administração de cadeias de suprimento completas. Nas três unidades de negócio, a marca guarda-chuva une as empresas Aberle GmbH e Consoveyo S.A. (integração de sistema) Langhammer GmbH e Riantics A/S (soluções de produção), Inconso AG, Aberle Software GmbH, HighJump e DMLogic LLC (software). Eles oferecem uma extensa linha de produtos e serviços, desde a integração de sistemas a tecnologias para armazenamento, sistemas de paletização, despaletização e transporte, até software.

Sobre o Centriq Group Ltd.

O Centriq Group oferece soluções inovadoras de TI para os setores de logística, cadeia de suprimento e varejo de todo o mundo. O Centriq Group atua como uma empresa holding para as seguintes subsidiárias: Voiteq Ltd, Voiteq Inc, Cirrus Logistics Ltd e Cirrus Logistics Inc. A Voiteq oferece soluções e serviços de software de voz com seu pacote de produtos 'VoiceMan'. A Cirrus oferece soluções de software e serviços de apoio a decisões com seus aplicativos 'CLASS', 'COST2SERV' e Marine Enterprise Suite (MES). A sede da empresa está situada em Blackpool (Reino Unido) com escritórios adicionais em Basingstoke (Reino Unido), Atlanta (EUA), Berlin (Alemanha), Troyes e Aix-en-Provence (França).

Mais informações estão disponíveis em http://www.koerber.de/en , http://www.koerber-logistics.com/en e https://centriqgroup.com/

Parceiros para contatos (geral e mídia comercial):

Matthias Mezele

Gerente sênior de comunicações do grupo

Körber AG

Tel.: +49-40-211-07-364

Cel.: +49-173-75-19-148

E-mail: matthias.mezele@koerber.de

Daniela Kalmbach

Gerente sênior de comunicações do grupo

Körber AG

Tel.: +49-40-211-07-347

Cel.: +49-151-52-420-229

E-Mail: daniela.kalmbach@koerber.de

Parceira para contato (comércio / imprensa técnica):

Sinead Elliott executiva de marketing do grupo do

Centriq Group

Tel.: +44-1253-603770 (3614)

Cel.: +44-7890-551606

E-mail: sinead.elliott@voiteq.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/709105/Korber_Acquires_Centriq.jpg

FONTE Körber AG

SOURCE Körber AG

Related Links

http://www.koerber.de/en

https://centriqgroup.com