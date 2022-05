KORREKTUR: PC-Bau leicht gemacht: GIGABYTE stellt AORUS Project Stealth Computer-Bausatz vor

Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener PC-Bauer sind, viele finden den Bauprozess frustrierend, wenn sie verschiedene Kabel auf begrenztem Raum anschließen müssen. Andere wiederum haben mit dem Kabelmanagement zu kämpfen. Um die PC-Bau-Erfahrung zu verbessern, nutzt GIGABYTE das revolutionäre Patent und Design von MAINGEAR, um das Project Stealth Computer Assembly Kit zu entwickeln, eine geniale Lösung, die aus einem Z690 AORUS ELITE STEALTH Mainboard und einer RTX 3070 GAMING OC STEALTH Grafikkarte besteht, die in einem AORUS C300G STEALTH Gehäuse vorinstalliert ist. Durch eine intelligente Überarbeitung minimiert das Project Stealth den Bedarf an Kabelverbindungen und Kabelmanagement. Letztendlich vereinfacht es den Bauprozess und hält das Gehäuseinnere frei von Unordnung für einen deutlich verbesserten Luftstrom mit schlanker und sauberer Ästhetik.

AORUS Project Stealth optimiert nicht nur das PC-Bau-Erlebnis, sondern ist auch auf Leistung ausgelegt. Im Mittelpunkt des PC-Bausatzes steht das Z690 AORUS ELITE STEALTH-Motherboard, das die neuesten Intel-Prozessoren der Generation 12 unterstützt und eine enorme Rechenleistung liefert. In Kombination mit der WINDFORCE-gekühlten RTX 3070 GAMING OC STEALTH-Grafikkarte bietet das Project Stealth eine ultimative Gaming-Plattform für alle, die einen High-End-Gaming-PC bauen möchten. Für diejenigen, die eine Komplettlösung mit dieser Innovation suchen, gibt es auch den Stealth Gaming PC von MAINGEAR, eine vollständig integrierte Lösung mit allen Project Stealth-Komponenten, die den Kunden die Freiheit gibt, aus den neuesten Hochgeschwindigkeits-DDR5-Speichern und Hochgeschwindigkeits-PCI-E Gen 4 NVME-Speicherlösungen zu wählen.

Das AORUS Project Stealth Computersystem ist ab sofort erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem GIGABYTE Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit. Um mehr über das Produkt zu erfahren, besuchen Sie die offizielle GIGABYTE Website: https://bit.ly/AORUSprojectstealth Für weitere Informationen über den Stealth Gaming PC von MAINGEAR besuchen Sie www.maingear.com/stealth-pc

In der Pressemitteilung "(PC-Bau leicht gemacht: GIGABYTE stellt AORUS Project Stealth Computer-Bausatz vor)", die am (20. Mai 2022) von GIGABYTE über PR Newswire herausgegeben wurde, weist das Unternehmen darauf hin, dass es Änderungen in GIGABYTEs Partnerschaft mit MAINGEAR und dem Stealth Gaming PC gibt, wie ursprünglich versehentlich veröffentlicht.

