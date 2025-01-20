KuCoin запускает официальный токен Trump на платформе торговли спотами

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 20 января 2025 г. /PRNewswire/ -- KuCoin, ведущая мировая биржа, рада объявить о добавлении официального токена Trump (TRUMP) на свою платформу торговли спотами, что является важной вехой, отражающей их приверженность расширению разнообразного торгового портфеля. Торговля TRUMP начинается с колл-аукциона 18 января 2025 года с 13:00 до 14:00 UTC, за которым следует биржевая сессия в 14:00 UTC. Депозиты открываются сразу в сети SOL-SPL, с выводом средств с 10:00 19 января 2025 года.

Токен $TRUMP воплощает момент, который превратился в вирусный мем, символизирующий важную главу в цифровой культуре. Этот токен использует вирусную природу современных мемов, чтобы предложить уникальный актив в блокчейн-пространстве. Токен поддерживается на KuCoin торговыми ботами, включая Spot Grid, Infinity Grid и стратегии, управляемые ИИ, что повышает гибкость торговли и возможности для пользователей.

Чтобы отпраздновать этот запуск, пользователи, внесшие $TRUMP до 22 января 2025 года, получат скидку на комиссию за торговлю в размере 30 USDT, что улучшит их торговый опыт. Чтобы узнать больше о токене и принять участие в предложении, посетите официальный сайт KuCoin.

О KuCoin

Основанная в 2017 году платформа KuCoin является одной из новаторских и наиболее признанных во всем мире технологических платформ, поддерживающих цифровую экономику, построенной на прочной основе передовой блокчейн-инфраструктуры, решений для ликвидности и исключительного пользовательского опыта. С базой подключенных пользователей, превышающей 38 миллионов по всему миру, KuCoin предлагает комплексные решения для цифровых активов в кошельках, торговле, управлении капиталом, платежах, исследованиях, предприятиях и ботах с искусственным интеллектом. Платформа KuCoin получила такие награды, как «Лучшие криптоприложения и биржи» по версии Forbes и была признана одной из «50 лучших мировых единорогов» по версии Hurun в 2024 году. Эти признания отражают ее приверженность принципам, ориентированным на пользователя, и основным ценностям, которые включают честность, подотчетность, сотрудничество и неустанное стремление к совершенству.

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