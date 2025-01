KuCoin lance le jeton officiel Trump sur la plateforme de trading Spot

VICTORIA, Seychelles, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, une bourse d'échange mondiale de premier plan, est ravie d'annoncer l'ajout du jeton officiel Trump (TRUMP) à sa plateforme de trading Spot, ce qui constitue une étape importante reflétant son engagement à élargir son portefeuille d'échange diversifié. Le trading pour TRUMP a commencé par une vente aux enchères le 18 janvier 2025, de 13:00 à 14:00 UTC, suivie d'un trading régulier à 14:00 UTC. Les dépôts ont été ouverts immédiatement sur le réseau SOL-SPL et les retraits ont commencé le 19 janvier 2025 à 10h00.

Le jeton $TRUMP incarne un moment qui s'est transformé en un mème viral, symbolisant un chapitre remarquable de la culture numérique. Ce jeton s'appuie sur la nature virale des mèmes modernes pour offrir un actif unique dans le créneau des chaînes de blocs. Le jeton est pris en charge sur KuCoin par des bots de trading incluant Spot Grid, Infinity Grid et des stratégies pilotées par l'IA, améliorant ainsi la flexibilité et les options de trading pour les utilisateurs.

Pour célébrer ce lancement, les utilisateurs qui déposent $TRUMP avant le 22 janvier 2025 recevront une réduction de 30 USDT sur les frais de trading, afin d'améliorer leur expérience. Pour plus de renseignements sur le jeton et pour participer à l'offre, consultez le site officiel de KuCoin.

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est l'une des plateformes technologiques pionnières et les plus mondialement reconnues soutenant les économies numériques, construite sur une base solide d'infrastructure de chaînes de blocs d'avant-garde, de solutions de liquidité et d'une expérience utilisateur exceptionnelle. Avec une base d'utilisateurs connectés dépassant les 38 millions dans le monde, KuCoin offre des solutions complètes d'actifs numériques à travers les portefeuilles, le commerce, la gestion de patrimoine, les paiements, la recherche, les entreprises et les robots alimentés par l'IA. KuCoin a reçu des accolades telles que « Best Crypto Apps & Exchanges » (Meilleures bourses et applications de crypto) par Forbes et a été inclus dans la liste des « Top 50 Global Unicorns » (50 meilleures licornes mondiales) par Hurun en 2024. Ces reconnaissances reflètent son engagement en faveur de principes et de valeurs fondamentales centrés sur l'utilisateur, qui comprennent l'intégrité, la responsabilité, la collaboration et la poursuite incessante de l'excellence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2601301/image_5002362_32841334.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpg