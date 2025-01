KuCoin uruchamia oficjalny token $TRUMP na platformie spot tradingowej

VICTORIA, Seszele, 20 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- KuCoin, czołowa giełda na świecie, ma przyjemność ogłosić dodanie tokena Official Trump (TRUMP) do swojej platformy spot tradingowej. Wydarzenie to stanowi kamień milowy odzwierciedlający zaangażowanie twórców platformy w poszerzanie zróżnicowanego portfela handlowego. Token TRUMP zostanie wprowadzony do obrotu w ramach aukcji wykupu w dniu 18 stycznia 2025 r., w godzinach od 13:00 do 14:00 UTC (uniwersalnego czasu koordynowanego), a następnie do regularnego obrotu o godzinie 14:00 UTC. Wpłaty zostaną otwarte natychmiast w sieci SOL-SPL, a wypłaty rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu 19 stycznia 2025 r.

Premiera tokena $TRUMP to wydarzenie, które stało się viralem, symbolizując otwarcie fascynującego rozdziału w kulturze cyfrowej. Token ten wykorzystuje viralowy charakter współczesnych memów, aby zaoferować unikalny zasób w przestrzeni blockchain. Token jest obsługiwany na platformie KuCoin przez boty handlowe, w tym Spot Grid, Infinity Grid i strategie oparte na sztucznej inteligencji, zwiększając elastyczność handlu i rozszerzając opcje dostępne dla użytkowników.

Z okazji premiery użytkownicy, którzy wpłacą tokeny $TRUMP przed datą 22 stycznia 2025 r., otrzymają 30 USDT zniżki na opłatę handlową, co przyniesie im korzyść handlową. Więcej informacji na temat tokena i możliwość skorzystania z oferty na oficjalnej stronie internetowej KuCoin.

KuCoin

Założona w 2017 roku KuCoin jest jedną z pionierskich i najbardziej rozpoznawalnych na świecie platform technologicznych wspierających gospodarki cyfrowe, zbudowaną na solidnym fundamencie najnowocześniejszej infrastruktury blockchain, rozwiązań płynnościowych i wyjątkowych doświadczeń użytkowników. Posiadając połączoną bazę użytkowników przekraczającą 38 milionów na całym świecie, KuCoin oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywów cyfrowych w portfelach, handlu, zarządzaniu majątkiem, płatnościach, badaniach, przedsięwzięciach i botach opartych na sztucznej inteligencji. Platforma KuCoin zdobyła wyróżnienie dla „Najlepszej aplikacji i giełdy kryptowalut" przyznane przez magazyn „Forbes" i została uznana za jeden z „50 najlepszych globalnych jednorożców" przez magazyn „Hurun" w 2024 roku. Wyróżnienia te odzwierciedlają jej zaangażowanie we wdrażanie zasad i podstawowe wartości zorientowane na użytkownika, które obejmują uczciwość, odpowiedzialność, współpracę i nieustanne dążenie do doskonałości.

