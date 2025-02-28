L'Administration portuaire de Montréal lance un plan d'action pour lutter contre l'exportation de véhicules volés

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa stratégie globale contre le vol et l'exportation illégale de véhicules au Canada, l'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce aujourd'hui la mise en place d'un plan d'action visant à renforcer la lutte contre ce phénomène criminel. Cette initiative, élaborée en concertation avec les autorités gouvernementales, les forces de l'ordre et les acteurs de l'industrie automobile, vise à soutenir les efforts nationaux pour enrayer cette problématique qui nuit à la sécurité publique et à l'économie du pays. L'annonce a été faite dans le cadre du premier Forum régional des partenaires de la sûreté portuaire.

Un plan d'action structuré autour de quatre axes majeurs

Le Plan d'action du Port de Montréal pour lutter contre l'exportation de véhicules volés vise à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'exportation illégale de véhicules au Canada. Il repose sur quatre axes principaux :

Soutien à l'application de la loi : Renforcement de la collaboration avec les forces de l'ordre par la mise en place de protocoles d'entente, des formations spécifiques et l'amélioration des processus d'accès au territoire portuaire pour les enquêtes et perquisitions.





Prévention et sensibilisation de la chaîne logistique : Déploiement de programmes d'information à destination des camionneurs et des partenaires portuaires pour renforcer la vigilance face aux cargaisons suspectes.





Repérage et récupération : Amélioration des infrastructures de détection, soutien aux projets de recherche et collaboration avec les fabricants automobiles et entreprises de technologie antivol.





Soutien aux victimes de vol : Diffusion d'informations claires pour aider les automobilistes à mieux comprendre les démarches à faire et l'amplification des campagnes de prévention existantes.

Une réponse concertée à un problème d'envergure

Ce plan s'inscrit dans une démarche plus large menée conjointement par le gouvernement du Canada, les forces de l'ordre et l'industrie automobile et des assurances, notamment à travers le plan d'action gouvernemental, le Sommet national sur le vol de véhicules et d'autres initiatives du secteur privé. Fruit de nombreuses consultations et réflexions, ce plan a été élaboré avec la participation de plusieurs acteurs, incluant l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les forces de l'ordre, les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des représentants de l'industrie automobile et leurs associations.

L'exportation de véhicules volés vers des marchés internationaux a connu une recrudescence marquée depuis la pandémie dans les pays industrialisés, exacerbée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la demande croissante de véhicules. Consciente de son rôle clé dans la chaîne logistique canadienne, l'APM augmente ses efforts et mobilise ses ressources et son expertise afin de renforcer la vigilance et d'appuyer les actions des autorités compétentes.

« Bien que les véhicules ne soient pas volés sur le territoire portuaire, nous avons la responsabilité collective d'agir pour freiner ce fléau, en collaboration avec nos partenaires. Ce plan d'action quinquennal témoigne de notre engagement à contribuer activement à la lutte contre l'exportation illégale de véhicules volés, tout en préservant la sûreté, l'intégrité et la compétitivité des infrastructures portuaires canadiennes », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM. « La collaboration entre les forces de l'ordre et les divers acteurs, incluant l'APM, porte déjà fruit avec la baisse significative du vol de véhicules en 2024. Ceci confirme l'importance des efforts combinés dans les communautés, sur les routes et sur le territoire portuaire. Beaucoup de travail reste à faire mais nous continuons la lutte en améliorant les mécanismes portuaires qui sont la dernière frontière sur le territoire » a-t-elle ajouté.

Un engagement à long terme et un suivi rigoureux

L'APM s'engage à revoir et à ajuster ce plan tous les deux ans afin de s'adapter aux évolutions du contexte et des besoins des parties prenantes. Une reddition de comptes transparente sera assurée via des rapports réguliers destinés aux autorités et au grand public.

Un forum annuel pour mieux poursuivre la réflexion collective

Le premier Forum régional des partenaires de la sûreté portuaire s'est déroulé le 28 février. Ce forum, destiné à devenir un rendez-vous annuel, vise à rassembler toutes les parties prenantes directement touchées par la problématique du vol de véhicules. Parmi les sujets abordés, le cadre réglementaire régissant la sûreté portuaire, les effectifs et leur rôle, le cheminement de conteneurs au port ainsi que le processus d'obtention des cartes d'accès et d'identification des camionneurs et des conteneurs à l'entrée sur le port ont fait partie des discussions.

Cliquez ici pour consulter le Plan d'action du Port de Montréal pour lutter contre l'exportation de véhicules volés en ligne (PDF)

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

