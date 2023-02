La Arquidiócesis De Nueva York lanzó una aplicación móvil del nuevo canal digital de noticias

The Good NewsroomTM está ampliando su cobertura, llevando a los teléfonos móviles historias y noticias positivas sobre la comunidad y así facilitar la comunicación con la comunidad latina.

Nueva York, 7 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Arquidiócesis de Nueva York anunció el lanzamiento de una aplicación móvil para su nuevo canal de noticias, The Good NewsroomTM. Esta novedosa aplicación está diseñada para continuar la misión de la plataforma de noticias: compartir historias positivas de la comunidad, destacando las buenas obras y su impacto en la region.

Con el propósito de mejorar el sentido de fraternidad en la comunidad, la Arquidiócesis ha dado grandes pasos para incluir a la comunidad latina de Nueva York en sus esfuerzos de cobertura. La plataforma de noticias publica contenidos bilingües, en inglés y español, incluyendo una columna en español en el primer plano de su página principal.

"The Good NewsroomTM debe desempeñar un papel importante en la comunidad latina de Nueva York", dijo el Obispo Joseph Espaillat, miembro clave del Comité de Planificación y Supervisión del medio difusor, The Good Newsroom. "No hay muchos medios de comunicación que cubran la Iglesia en la ciudad. Sabemos que la espiritualidad y la fe son de gran importancia para los latinos, pero rara vez se leen historias o noticias sobre lo que ocurre en la comunidad católica".

La nueva aplicación se sirve en gran medida de la narración en vídeo y de tiempos de respuesta rápidos para informar sobre eventos e iniciativas de la Arquidiócesis. Los contenidos informativos van desde actualizaciones sobre las parroquias, escuelas y obras de caridad, hasta noticias de última hora en la comunidad. "Como latinos, deberíamos escuchar más este tipo de información", dijo el Obispo Espaillat. "Ese es nuestro propósito, hablar sobre la fe de una manera que no se haya hecho antes, utilizando todas las herramientas posibles para anunciar la Buena Nueva o Good News".

Gracias al compromiso con la innovacion digital, la Arquidiócesis ha sustituido a Catholic New York, su periódico quincenal que lleva impreso más de cuatro décadas. "Nos dimos cuenta de que cuando escribíamos los reportajes, se convertían en noticias viejas en el momento en que el periódico llegaba a las manos de los lectores", explicó Monseñor Espaillat. "Por esa razón decidimos crear esta nueva plataforma".

La aplicación móvil The Good NewsroomTM ya está disponible y puede descargarse en Apple Store y Google Play. Visita el enlace www.thegoodnewsroom.org para ver sus noticias diarias y obtener más información.

CONTACTO DE PRENSA:

Fredy Patiño [email protected]

+1 (718) 354-6921

FUENTE Archdiocese of New York

SOURCE Archdiocese of New York