La Banque islamique de développement lance un fonds d'innovation de 500 millions USD pour stimuler la croissance économique dans le monde en développement

Le « Transform Fund » sera conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les innovateurs, scientifiques, entreprises, ONG, gouvernements et institutions universitaires pourront soumettre une demande. Transform fonctionnera de pair avec la nouvelle plateforme en ligne d'IsDB, ENGAGE - conçue pour connecter les innovateurs aux communautés en développement avec un financement et des opportunités de marché.

S'exprimant lors du lancement du fonds dans le cadre de l'assemblée générale annuelle du groupe IsDB en Tunisie, S.E. Dr. Bandar Hajjar, président de la Banque islamique de développement, a déclaré :

« L'IsDB comprend que, pour ceux qui vivent dans le monde en développement, un financement par subvention ne suffit pas. Ils ont besoin de solutions durables qui les aideront à sortir eux-mêmes de la pauvreté. Transform veillera à ce que nos membres aient accès à un flux vital de facilités qui financeront des idées innovantes liées à des solutions de développement réelles. »

Le lancement a été dirigé par Dr. Hayat Sindi, conseiller scientifique en chef de l'IsDB. Elle a déclaré : « Nous voulons apporter de véritables changements pour des millions de personnes en donnant à chaque scientifique et innovateur l'occasion de faire la différence. Les projets soutenus par Transform seront extrêmement avantageux pour les communautés locales de nos pays membres, et aussi pour les communautés musulmanes dans les pays non membres. »

L'IsDB a également annoncé l'établissement de deux conseils de haut niveau. Le conseil consultatif scientifique de l'IsDB, constitué de dix des plus grands scientifiques du monde, parmi lesquels : Son Excellence Mme Grace Naledi Mandisa Pandor, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation d'Afrique du Sud ; et le professeur Zakri Abdul Hamid, conseiller scientifique auprès du Premier ministre de Malaisie. Ils fourniront des orientations sur la définition de la stratégie de la banque et examineront les demandes de financement.

Un conseil d'administration du Transform Fund utilisera également son expertise pour veiller à ce que le fonds soit capable d'atteindre son objectif qui est de promouvoir le progrès grâce à la science, la technologie et l'innovation.

Il comprendra : Mehmet Simsek Premier ministre adjoint de Turquie ; Helle Thorning-Schmidt, PDG de Save the Children International ; et Richard Curtis, créateur de Project Everyone, scénariste et réalisateur.

Pour plus d'informations sur les membres du conseil ou soumettre des demandes, visiter http://www.isdb-engage.org ou par e-mail à l'adresse Transform@isdb.org.

Des images du lancement de Transform peuvent être téléchargées ici : https://we.tl/Zc6oLvfw6x.

