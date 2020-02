La Family Zone di Ferrari World ad Abu Dhabi è ora aperta al pubblico

Nel commentare il lancio della nuova zona familiare, Bianca Sammut, General Manager di Ferrari World Abu Dhabi, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di aprire ufficialmente la Family Zone di Ferrari World Abu Dhabi, con quattro innovative attrazioni in miniatura ispirate alle preferite dai nostri fan. Finalmente possiamo mostrare ai nostri ospiti più giovani cosa significa essere un 'bambino grande' nel nostro leggendario parco a tema! L'aggiunta di queste attrazioni è una pietra miliare nel nostro percorso decennale e una dimostrazione del nostro impegno a migliorare costantemente l'esperienza del cliente presso Ferrari World Abu Dhabi".

La zona per famiglie comprende quattro nuove attrazioni: Formula Rossa Junior, Speedway Race, Flying Wings e Turbo Tower, tutte progettate per gli ospiti più giovani in cerca di avventure al cardiopalma.

Una spettacolare avventura attende gli ospiti a bordo di Formula Rossa Junior, dove potranno scoprire l'intensità, l'emozione e la velocità della Formula Rossa nella sua versione in miniatura. Gli ospiti più giovani potranno vivere un'esperienza irripetibile lungo un percorso ricco di adrenalina e provare lo spirito Ferrari a una velocità di 45 km/h in una mini versione delle montagne russe più veloci del mondo.

Speedway Race è invece una colorata auto da corsa a due posti, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio unico nel suo genere. Questa versione ridotta del Junior GP regalerà il brivido della velocità a ospiti di tutte le età. Speedway Race è davvero un'esperienza visiva unica per tutta la famiglia.

Per i giovani ospiti che amano sognare in grande, Flying Wings è la scelta ideale. In questa spettacolare attrazione, gli aspiranti piloti sono invitati a guidare i loro voli librandosi sul parco a tema per vivere la migliore esperienza di volo. Gli ospiti più giovani potranno assumere il comando del mezzo, controllare da soli il movimento dell'aliante e sfidare se stessi in una nuova ed emozionante avventura su questa mini versione delle iconiche Flying Aces.

Per coloro che vogliono guardare oltre gli orizzonti, Turbo Tower promette una vista aerea spettacolare del parco a tema, perfetta per famiglie e amici. Versione junior di Turbo Track, questa entusiasmante attrazione lancia in aria gli aspiranti piloti Ferrari e li riporta indietro in caduta libera.

E, se nella Family Zone si risveglia l'appetito, il nuovissimo menu per bambini di Mamma Rossella provvederà a rimettere in forze i piccoli ospiti. Ricco di mini prelibatezze dai sapori esplosivi, il nuovo menu del ristorante italiano del parco soddisferà anche i palati più esigenti con deliziose proposte, tra cui pizza in miniatura cotta nel forno a legna, crocchette di maccheroni al formaggio, fish and chips e spaghetti al ragù.

