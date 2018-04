La Fondation Sunstar remet son premier Perio Link Award destiné à rapprocher la santé bucco-dentaire et générale à la population

La Fondation Sunstar a remis le premier Perio Link Award pour intégrer les innovations scientifiques dans le rapprochement entre la santé bucco-dentaire et générale à la population. Depuis 2003, la Fondation Sunstar met en avant les meilleurs travaux de recherche sur cette relation en décernant des prix prestigieux tels que le World Perio Research Award. Ce nouveau prix représente ainsi un pas en avant pour sensibiliser la population à la relation entre la santé bucco-dentaire et l'état de santé en général.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677286/1st_Perio_Link_Award_Infographic.jpg )



Comme l'explique le Dr. Marzia Massignani, responsable des questions scientifiques chez Sunstar : « La plupart du temps, les actualités scientifiques ne dépassent pas les frontières de la communauté technique à cause du réseau au sein duquel elles sont naturellement partagées. Cependant, nous sommes fermement convaincus que les nouvelles impactant la santé générale doivent être partagées avec l'ensemble de la population qui peut profiter directement de ces informations pour améliorer leur bien-être. Ainsi, le premier Perio Link Award a pour mission de partager des actualités techniques dans les domaines de la santé bucco-dentaire et la santé générale avec un public non scientifique de façon plus simple et engageante ».

Le comité scientifique de la Fondation Sunstar, présidé par le Prof. Robert J. Genco, a sélectionné 23 travaux en fonction de leur impact dans le domaine de la santé bucco-dentaire et générale au cours des 3 dernières années. Dans une vidéo d'une minute, chaque auteur principal expliquait les objectifs essentiels et les conclusions de son travail. Enfin, les spectateurs ont voté pour la meilleure vidéo en ligne afin d'élire le lauréat du premier Sunstar Perio Link Award. Et le document gagnant est :

« Resolvin E1 Reverses Experimental Periodontitis and Dysbiosis », publié en octobre 2016 par The Journal of Immunology et rédigé par Lee CT et al.

Le document explique en détail comment nous pouvons améliorer le traitement de la parodontopathie en effectuant un contrôle pharmacologique de l'inflammation avec des molécules naturelles et, dans le même temps, en inversant le processus parodontal. L'auteur principal sera récompensé lors de la Perio Link Night qui sera organisée par la Fondation Sunstar le 22 juin à Amsterdam.

SOURCE Sunstar Foundation