La più grande piattaforma di costruzione di siti Web Elementor raccoglie finanziamenti per 15 milioni di dollari da parte di Lightspeed Venture Partners

- La società dietro la piattaforma di Web design in più rapida crescita ha anche annunciato recentemente di aver superato i 4 milioni di siti Web creati con Elementor

TEL AVIV, Israele, 26 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Elementor, la principale piattaforma di creazione di siti Web di WordPress, ha annunciato oggi di aver raccolto 15 milioni di dollari, nella prima serie di finanziamenti istituzionali, da parte di Lightspeed Venture Partners. Questo perché l'intuitiva piattaforma di creazione di siti Web di Elementor continua ad estendere rapidamente la sua quota di mercato: lo scorso anno, una parte significativa di tutti i siti WordPress sono stati realizzati utilizzando la sua piattaforma.

Elementor è stata fondata nel 2016 da Yoni Luksenberg e Ariel Klikstein per consentire ai creatori di siti Web professionali di realizzare facilmente e senza problemi siti Web straordinari che soddisfacessero le loro esigenze specifiche. La piattaforma drag-and-drop e open-source di Elementor ha rapidamente raggiunto un accordo con i professionisti del design, dello sviluppo e del marketing frustrati dalle opzioni contorte esistenti e in soli due anni milioni di siti Web sono stati creati utilizzando la piattaforma di modifica senza codice.

La crescita di Elementor è inarrestabile, con più di un milione di siti realizzati ogni sei mesi. Complessivamente, sono stati creati oltre 4 milioni di siti Web utilizzando la piattaforma, disponibile in 55 lingue. La forza trainante della rapida crescita di Elementor è stata la comunità attiva e appassionata di utenti dedicati che hanno generato il 70% delle quasi 300 funzionalità di Elementor implementate negli ultimi 12 mesi e che hanno parlato con grande entusiasmo della soluzione.

"I risultati conseguiti, grazie al nostro team dedicato e alla nostra straordinaria comunità, sono stati davvero impressionanti", ha dichiarato Yoni Luksenberg, CEO di Elementor. "Nell'affrontare un'esigenza indubbiamente concreta, abbiamo rivendicato una quota crescente in un mercato di 300 miliardi di dollari. Con questa tornata di finanziamenti, acceleriamo il nostro obiettivo di consentire a ogni creatore del Web di realizzare facilmente siti Web professionali".

"La crescita di Elementor è un meraviglioso esempio del potere della comunità e del software open source", ha dichiarato Tal Morgenstern, Partner di Lightspeed. "I fondatori si sono proposti di risolvere i propri problemi come professionisti del Web e hanno finito per creare una base di fan globale ed estremamente coinvolta che ha continuato a spingere e modellare il prodotto fin dall'inizio. Ogni singolo parametro che abbiamo esaminato indicava un adattamento del mercato eccezionalmente forte e siamo estremamente felici di collaborare con questo team nel prossimo capitolo del loro viaggio".

Elementor utilizzerà i finanziamenti per accelerare l'espansione delle sue attività e della sua comunità globale, con 500 incontri programmati in tutto il mondo per il 2020. La società inoltre farà crescere il suo team del 50% e si sta preparando ai lanci dei prodotti principali che cambieranno il modo in cui i siti Web vengono creati.

Informazioni su Elementor

Elementor è la piattaforma leader nella creazione di siti Web su WordPress. Al servizio di oltre 4 milioni di siti Web, Elementor ha una base clienti in rapida crescita di professionisti Web tra cui sviluppatori, designer e marketer del Web in 152 mercati e vanta un nuovo sito Web creato ogni 10 secondi sulla sua piattaforma open source. La missione di Elementor è semplificare radicalmente la creazione di siti Web, consentendo ai professionisti e alle agenzie Web di dare sfogo al loro potenziale creativo e commerciale. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web www.elementor.com o la nostra pagina Facebook.

Informazioni su Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners è una società di capitale di rischio focalizzata sull'accelerazione di innovazioni e tendenze dirompenti nei settori Enterprise e Consumer. Negli ultimi vent'anni, il team Lightspeed ha sostenuto centinaia di imprenditori e ha aiutato a costruire oltre 350 aziende a livello globale, tra cui Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix e GrubHub. Lightspeed e le sue affiliate gestiscono attualmente 7,9 miliardi di dollari sulla piattaforma globale Lightspeed, con professionisti e consulenti di investimento nella Silicon Valley, in Israele, India, Cina ed Europa. www.lsvp.com

