La plateforme de création de sites Web de premier plan Elementor collecte 15 millions de dollars grâce à un financement dirigé par Lightspeed Venture Partners

TEL AVIV, Israël, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Elementor, la première plateforme de création de sites Web WordPress, a annoncé aujourd'hui avoir collecté 15 millions de dollars grâce à Lightspeed Venture Partners lors de sa première ronde de financement institutionnel. Cela intervient alors que la plateforme intuitive de création de sites Web d'Elementor continue d'étendre rapidement sa part de marché, avec une part importante des sites WordPress créés l'année dernière grâce à sa plateforme.

The Elementor team posing at their headquarters near Tel Aviv

La société Elementor a été fondée en 2016 par Yoni Luksenberg et Ariel Klikstein afin de permettre aux concepteurs de sites Web professionnels de créer facilement et sans heurts des sites Web époustouflants en fonction de leurs besoins spécifiques. La plateforme open source, glisser-déposer d'Elementor a rapidement séduit les professionnels de la conception, du développement et du marketing frustrés par les options complexes existantes ; et en seulement deux ans, le nombre de sites Web crées en utilisant la plateforme d'édition sans code a passé pour la première fois la barre du million.

Le taux de croissance d'Elementor ne cesse de s'accélérer, et aujourd'hui plus d'un million de nouveaux sites sont créés tous les six mois. Au total, plus de 4 millions de sites Web ont été créés en utilisant la plateforme qui est disponible en 55 langues. Cette croissance rapide d'Elementor a été propulsée par sa communauté d'utilisateurs passionnés, actifs et dévoués qui ont généré 70 % des près de 300 fonctionnalités d'Elementor déployées au cours des 12 derniers mois en plus d'avoir ardemment fait la promotion la solution.

« Ce que nous avons accompli, grâce à notre équipe dévouée et à notre merveilleuse communauté, a vraiment été extraordinaire », a déclaré Yoni Luksenberg, PDG d'Elementor. « Pour répondre à un besoin très réel, nous avons revendiqué une participation croissante dans un marché valant 300 milliards de dollars. Grâce à cette ronde de financement, nous avançons dans notre objectif qui consiste à permettre à chaque concepteur Web de créer facilement des sites Web professionnels. »

« La croissance d'Elementor est un merveilleux exemple de la puissance des logiciels communautaires et open-source », a ajouté Tal Morgenstern, partenaire chez Lightspeed. « Les fondateurs ont décidé de résoudre leurs propres problèmes en tant que professionnels du Web et se sont retrouvés avec une base de fans mondiale très impliquée qui a continué à se développer et à façonner le produit dès le début. Chaque indicateur que nous avons étudié a indiqué une position exceptionnelle sur le marché et nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec cette équipe pour la prochaine étape du parcours. »

Elementor utilisera ce financement pour accélérer l'expansion de ses opérations et de sa communauté mondiale, avec 500 rencontres prévues partout dans le monde en 2020. La société va également doubler ses effectifs et se préparer à lancer des produits majeurs qui changeront la manière dont les sites Web sont créés.

À propos d'Elementor

Elementor est la principale plateforme de création de sites Web sur WordPress. Avec plus de 4 millions de sites Web, Elementor sert une clientèle en rapide expansion de professionnels du Web, notamment des développeurs, des concepteurs et des spécialistes du marketing sur 152 marchés, et peut s'enorgueillir avoir d'un nouveau site Web créé toutes les 10 secondes sur sa plateforme open source. La mission d'Elementor est de simplifier de façon radicale la création de sites Web, en permettant aux professionnels et aux agences du Web de libérer leur potentiel créatif et commercial. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.elementor.com ou suivez-nous sur Facebook.

À propos de Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners est une société de capital-risque multi-étapes qui se concentre sur le développement rapide d'innovations et de tendances révolutionnaires pour les entreprises et les consommateurs. Au cours des deux dernières décennies, l'équipe de Lightspeed a soutenu des centaines d'entrepreneurs et a aidé à créer plus de 350 entreprises dans le monde, dont Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix et GrubHub. Lightspeed et ses filiales gèrent actuellement 7,9 milliards de dollars sur la plateforme mondiale de Lightspeed, avec l'aide de professionnels de l'investissement et de conseillers dans la Silicon Valley, en Israël, en Inde, en Chine et en Europe. www.lsvp.com

