La star du R&B « The Weeknd » en tête d'affiche du concert de clôture du Grand Prix d'Abu Dhabi 2018

La star canadienne du R&B The Weeknd est le premier artiste confirmé qui se produira avec sa voix et sa présence incroyables sur scène au concert d'après-course de Yasalam à la du Arena, sur l'île de Yas, le vendredi 23 novembre.

Ce trendsetter gagnant d'un Grammy Award, multi-disques de platine, chantera les titres de son album acclamé en 2015 par la critique « Beauty Behind the Madness », son quatrième album studio « My Dear Melancholy » ainsi que les chansons de ses mixtapes « House of Balloons », « Thursday » et « Echoes of Silence ».

Avec des passionnés de musique tout âge, se considérant eux-mêmes comme des fans, la tête d'affiche du vendredi soir du concert d'après-course de Yasalam attirera à coup sûr une grande foule venue de plus de 170 pays du monde entier pour assister au Grand Prix d'Abu Dhabi.

Une promotion de 30 % « Early Bird » à valoir sur l'achat des billets pour le Grand Prix d'Abu Dhabi avant le 31 mai est proposée pour récompenser les fans de course fidèles.

Ceux qui veulent encore augmenter leur plaisir lors du week-end de la course peuvent acheter le « Super Parks Pass » de trois jours donnant un accès illimité aux trois Yas Islands Parks - Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld et Warner Bros. World™ Abu Dhabi - du mercredi au dimanche.

Al Tareq Al Ameri, PDG du Circuit Yas Marina, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le nom du premier artiste de renommée internationale qui se produira lors des concerts d'après-course de Yasalam de cette année dans le cadre du week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi 2018.

« Ces quatre journées de divertissement pour les détenteurs de billets constituent un élément essentiel de notre offre complète nous permettant d'attirer nos 60 % de visiteurs internationaux.

« Avec les billets Early Birds, Golden Circle et les packs Super Parks Pass, les fans de course ont de nombreux choix et je les invite à acheter leurs billets le plus tôt possible afin de pouvoir planifier dès maintenant un week-end sensationnel rempli d'action sur la piste et en dehors. »

Pour plus d'informations sur les billets, rendez-vous à l'adresse : http://www.yasmarinacircuit.com

