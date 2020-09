La technologie innso du Groupe Sitel® est maintenant disponible sur le marché numérique du Royaume-Uni

Le logiciel basé sur le Cloud a atteint le statut de fournisseur sur G-Cloud

COVENTRY, Angleterre, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe Sitel®, un leader mondial des produits et solutions d'expérience client de bout en bout, a annoncé aujourd'hui être désormais un fournisseur de logiciels Cloud pour le cadre de travail G-Cloud sur le marché numérique du Royaume-Uni grâce à sa technologie innso.

Le G-Cloud du gouvernement du Royaume-Uni est une initiative conçue pour faciliter l'approvisionnement en toute confiance et en toute sécurité de services technologiques utilisant l'informatique en nuage pour tout organisme du secteur public opérant au sein d'un ministère du gouvernement du Royaume-Uni. Innso, une solution omnicanal de service à la clientèle qui simplifie l'utilisation de la technologie dans la gestion de la relation client, est exploitée par des entreprises partout dans le monde pour simplifier leur expérience client.

« Nous sommes fiers d'obtenir le statut de fournisseur au Royaume-Uni, a déclaré David Slaviero, directeur de la technologie, Sitel Group. Ce statut démontre aux marchés publics et privés que nous offrons des solutions sûres et que nous sommes un fournisseur de choix pour le gouvernement britannique, ses agences et bien d'autres organismes. »

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence obligatoire, l'obtention du statut G-Cloud offre un niveau de confiance supplémentaire aux organismes du secteur public qui font face au double défi de la responsabilité fiscale et de la prestation de services pour les citoyens qui sont comparables aux interactions avec leurs marques préférées, lors de la sélection des fournisseurs et de l'acquisition de services.

« Dans le cadre du marché numérique, notre technologie aide les ministères à mener leurs activités en toute sécurité dans le cloud, a déclaré Nicolas Raffin, PDG et fondateur d'innso. Les années d'expertise du Groupe Sitel auprès des agences gouvernementales soulignent la confiance et la fiabilité de ces organisations dans l'entreprise. »

Grâce à l'expérience du Groupe Sitel au Royaume-Uni, la société est un partenaire de confiance offrant des solutions robustes pour soutenir les activités gouvernementales à l'échelle au Royaume-Uni et dans d'autres régions du monde.

À propos du Groupe Sitel®

En tant que leader mondial des produits et solutions d'expérience client de bout en bout, le Groupe Sitel® s'associe avec les marques les plus appréciées au monde, dont des entreprises inscrites au Fortune 500 et des start-ups locales, pour concevoir, créer et fournir un avantage concurrentiel à tous les points de contact des clients.

Les 90 000 personnes que nous employons dans le monde entier travaillent à la maison, dans les centres de contact et au sein de MAXhubs pour nous aider à mettre les marques en relation avec leurs clients en toute sécurité, plus de 4,5 millions de fois par jour, dans plus de 50 langues, propulsant ainsi vers l'avant les stratégies d'expérience client numériques de nos clients. Propulsés par une force mondiale, notre expertise locale et nos technologies exclusives, nous proposons des solutions spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des clients au moyen d'une approche consultative centrée sur la clientèle.

EXP+™, la plateforme du Groupe Sitel axée sur l'expérience entreprise, est une solution flexible dotée d'une fonctionnalité cloud complète, conçue pour simplifier la prestation de services de bout en bout liés à l'expérience client, tout en améliorant la performance, l'efficacité et la satisfaction des clients. EXP+ crée un écosystème robuste en exploitant la puissance de quatre familles de produits connectées : Empower, Engage, Explore et Evolve.

Tirant parti d'une culture primée fondée sur plus de 35 ans d'expérience à l'avant-garde de l'industrie, et de notre engagement à améliorer l'expérience des employés, nous jumelons une approche novatrice à la conception et aux solutions numériques, notamment sur le plan du libre-service, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'analyse axée sur les données, avec de l'expertise, de l'émotion et de l'empathie de nos employés pour améliorer les résultats commerciaux et Créer des liens en valorisant le dialogue.

À propos d'innso

En tant qu'entreprise du Groupe Sitel®, innso est une solution omnicanal de service à la clientèle qui simplifie l'utilisation de la technologie dans la gestion de la relation client. Conçus par les opérations pour les opérations, nous offrons une expérience client souple et optimisée et offrons aux utilisateurs une vue d'ensemble de leurs clients en unifiant des systèmes souvent disparates pour fournir une seule source d'information.

Notre approche novatrice, éclairée par les défis du service à la clientèle dans le monde réel, améliore continuellement les capacités des utilisateurs à répondre aux attentes en matière d'expérience client. Grâce à l'automatisation intelligente, notre solution peut être utilisée pour gérer activement la satisfaction des clients et le contrôle de la qualité et fournir des informations client en temps réel pour stimuler la prise de décisions commerciales. Des centres de contact offrant de l'aide sur place et des portails libre-service aux interactions avec les agents, la solution robuste d'innso permet de fournir un service rapide et efficace.

