La technologie LiDAR confirme l'existence d'une « Cité perdue » en Amazonie brésilienne

APIACÁS, Brésil, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- L'Amazonie brésilienne pourrait être le berceau de la plus ancienne ville du monde, comme l'indique l'analyse cartographique réalisée par la technologie LiDAR (détection et télémétrie par la lumière) à Apiacás, MT. Le balayage laser est effectué par un avion, la technologie utilise des impulsions laser qui peuvent pénétrer à travers la végétation sans avoir besoin de procéder à une déforestation. Les images, publiées dimanche (7 août 2022), lors d'une diffusion en direct sur YouTube sur la chaîne de Dakila Research ( Dakila étant une association de chercheurs indépendants) montrent que le lieu, « Lignes Apiacás », a été créé par l'homme.

Ratanabá laser scanning. Photo credit: Ecossistema Dakila.

En juin, avec l'autorisation du ministère brésilien de la défense et en utilisant ses propres ressources, les chercheurs de Dakila ont utilisé deux avions pour survoler et suivre l'endroit connu sous le nom de « Lignes Apiacás » afin de scanner la zone au laser avec la technologie LiDAR. Les images aériennes du lieu ont révélé des motifs symétriques surprenants, visibles à l'œil nu. Les lignes semblent être des places ou des rues d'une probable ville antique. Selon une datation effectuée par des chercheurs de l'Universidade Estadual Paulista (UNESP - Université de l'État de São Paulo), à Rio Claro (SP), un groupe de roches découvert sur le site aurait environ 1,5 milliard d'années.

« Il a fallu plus de 30 ans de recherche pour trouver cet endroit. C'est peut-être l'une des plus grandes découvertes de tous les temps : Ratanabá, la « Cité perdue » de l'Amazonie brésilienne. Selon nos études, Ratanabá était la capitale du monde, construite par les Muril, une civilisation pré-diluvienne et ses ramifications vont au-delà de l'Amazonie brésilienne, s'étendant au monde entier, selon Urandir Fernandes de Oliveira, président de l'association Dakila Research. Dakila Research dispose actuellement de 16 bases d'investigation dans les États de la région amazonienne tels que Rondônia, Amazonas, Amapá, Roraima et Acre.

Lors de la diffusion en direct de Dakila sur sa chaîne Youtube, l'archéologue Saulo Ivan Nery a expliqué que la présence de ces « lignes droites » sur le sol est totalement différente des schémas naturels d'érosion de surface que l'on trouve dans la région, supposant une origine anthropique (créée par l'homme) des « lignes ».

Des relevés de la topographie locale et des bassins fluviaux de la région ont été effectués par l'armée brésilienne et l'Institut brésilien de géographie, exploités dans le cadre d'une étude comparative avec les images obtenues par LiDAR, ont confirmé une présence humaine.

La zone totale balayée à l'aide de la technologie LIDAR sur les « lignes Apiacás » s'étend sur 95 hectares, dont nous pouvons identifier environ 30 « blocs » et 30 « rues ». Les « blocs » mesurent environ 50 mètres de haut par rapport au sol.

Dans différents endroits de la forêt amazonienne, des objets métalliques sophistiqués ont été découverts, tels que des pièces de monnaie, des médailles, des coffres et des épées ; des roches non creusées qui brillent étrangement dans l'obscurité ; des crânes allongés d'environ 80 cm de circonférence et une empreinte fossilisée sur une roche dont la taille dépasse deux mètres.

