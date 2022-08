La TFDA homologue NaoTrac, le premier robot de navigation neurochirurgicale autonome de Brain Navi Biotechnology

HSINCHU, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- NaoTrac, le robot de navigation neurochirurgical certifié CE, a obtenu l'approbation de la Taiwan's Food and Drug Administration (TFDA) en juillet 2022, et sa soumission à la FDA (U.S. Food and Drug Administration) pour autorisation est prévue pour la fin 2022.

NaoTrac, the CE-certified neurosurgical navigation robot, achieved approval from Taiwan's Food and Drug Administration (TFDA) in July 2022.

Les expérimentations du NaoTrac sur les humains ont été réalisées au seins du réputé centre médical Hualien Tzu-Chi. Les résultats du résumé du placement de la dérivation ventriculaire externe (EVD) ont été publiés dans la célèbre revue européenne Acta Neurochirurgica. Le Dr Tsung-Lang Chiu a déclaré, « Les résultats de ce rapport montrent que le temps moyen consacré à l'enregistrement des patients était de 1423,8 secondes. La déviation moyenne de la cible était de 1,68 mm, et la déviation angulaire moyenne était de 1,99 degrés, le tout dans la tolérance acceptée pour des dommages minimaux aux tissus. » Le Dr Chiu a conclu : « NaoTrac présente plusieurs avantages en plus de la haute précision, notamment un processus non-invasif et sans contact d'enregistrement du patient avec une procédure rapide et précise, le système fournit une navigation précise vers la cible chirurgicale. Il est également facile à utiliser et présente de nombreux autres avantages. »

La technologie SMART (Surface Mapping Auto-Registration Technology) de NaoTrac, fusionne la vision artificielle, la robotique et l'IA pour rationaliser les procédures chirurgicales avec une imagerie en temps réel et des résultats peu invasifs. NaoTrac sera utilisé pour d'autres opérations comme la chirurgie endoscopique du cerveau, l'implantation de cellules et d'autres opérations. Brain Navi sera présent à la réunion annuelle de la CNS qui se tiendra à San Francisco, et à la Taiwan Expo USA 2022 à Washington D.C., toutes deux en octobre, pour présenter NaoTrac ainsi que la sortie de l'endoscope neurochirurgical.

À propos de Brain Navi

Brain Navi Biotechnology est une entreprise taïwanaise leader dans le domaine de la robotique chirurgicale. Elle conçois et développe des technologies innovantes de navigation et de chirurgie robotique pour les chirurgiens afin d'améliorer la précision des opérations. La technologie SMART (Surface Mapping Auto-registration Technology) exclusive de Brain Navi est une percée robotique chirurgicale importante qui fusionne la vision artificielle, la robotique et la technologie de l'intelligence artificielle pour réaliser des procédures chirurgicales rationalisées avec une imagerie en temps réel et des résultats peu invasifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1873023/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1873615/Logo.jpg

SOURCE Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.