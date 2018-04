La zone de libre-échange du Shaanxi pour le secteur high-tech lance 8700 projets dans sa première année

La zone est la première zone de développement industriel de Chine à offrir des services sept jours par semaine. Elle a lancé un projet pilote dans la province afin de consolider les taxes gouvernementales centrales et locales. La zone a été créée dans le cadre d'une série de politiques visant à réduire le formalisme réglementaire, à stimuler l'efficacité et à promouvoir la zone du Shaanxi comme la destination idéale pour les investissements. Son succès pendant cette première année affirme qu'elle a considérablement rationalisé les procédures d'enregistrement des entreprises, avec par exemple l'identification d'une liste de 465 articles pour lesquels n'est requise qu'une seule visite des agences gouvernementales avant de recevoir un feu vert réglementaire.

« La zone de développement des industries high-tech de Xi'an est un moteur économique destiné à stimuler les entreprises technologiques régionales qui bénéficie également de la stratégie de l'initiative Ceinture et Route. Nous saisissons de grandes opportunités historiques pour apporter plus de commodité politique à tous les projets technologiques de la zone », a déclaré Hongjiang Zhong, membre du Comité permanent de Xi'an et secrétaire du Comité du parti de la zone de développement des industries high-tech.

Mettant en avant son soutien aux entreprises qui la composent, la zone du Shaanxi a affecté un capital d'une valeur de 2 milliards RMB (319,48 millions USD) au cours de la dernière année pour financer l'entrepreneuriat et a créé un fonds de 20 milliards RMB (3,19 milliards USD) pour guider les investissements dans des industries émergentes stratégiques afin d'encourager des entreprises pesant potentiellement plusieurs milliards de yuans.

La zone fournit des services de dédouanement intégrés en continu. Pour les produits à circuits intégrés développés par les sociétés, le délai nécessaire au dédouanement a été considérablement réduit, passant de presque trois jours ouvrables à trois heures, soit un gain d'efficacité de 95 %

La zone fournit également un solide soutien financier aux entreprises grâce à la création d'une plateforme de services avancée avec de puissantes fonctions de partage de données, ainsi que des fonctions d'établissement de profils de crédits et d'évaluation des crédits. Par exemple, la zone s'est associée à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse du Shaanxi pour créer une plateforme en ligne de tournées de présentation (roadshow) qui met en relation 3200 institutions et 8000 investisseurs de Chine.

Pour plus d'informations : http://www.xdz.gov.cn/gxzx/sy.htm.

Zone de libre-échange du Shaanxi pour le secteur high-tech

La zone de libre-échange du Shaanxi pour le secteur high-tech a été officiellement lancée dans la zone de développement des industries high-tech de Xi'an le 1er avril 2017 dans le cadre de l'administration de la zone de libre échange pilote du Shaanxi. Elle a pour objectif de servir de plateforme pour l'ouverture de la province centrale du Shaanxi en Chine, en pilotant la croissance économique régionale et en favorisant le développement du commerce international dans la région.

