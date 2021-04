Lamartynne: o empreendedor dos bastidores do camarote Forrónejo

SÃO PAULO, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- As feras do forró e do sertanejo universitário do cenário nacional e regional têm palco certo na maior festa junina do mundo. A Forrónejo é uma empresa de eventos e dá nome ao exclusivo ao maior camarote das comemorações de São João de Campina Grande, no estado da Paraíba.

Por contar com uma super estrutura e receber shows de sucesso com artistas de renome, o camarote é super disputado. É tão reconhecido que ganhou espaço em programas da TV Globo. O canal é o responsável por transmitir a festa com total exclusividade.