Le gouvernement du Canada appuie le développement et la croissance de l'entrepreneuriat innovant aux Îles-de-la-Madeleine

La Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine obtient une aide financière de 534 000 $ de DEC.

CAP-AUX-MEULES, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Accélérer la croissance des entreprises innovantes et à fort potentiel de retombées contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 534 000 $ à la Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine. Cet appui de DEC permettra à l'organisme de poursuivre ses activités d'accompagnement visant le rehaussement de la compétitivité des entreprises du territoire madelinot jusqu'en 2028.

Plus communément appelée La Vague, la Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine agit comme accélérateur de projets d'entreprises et catalyseur de développement économique collectif en axant ses actions sur l'innovation. Les projets qu'elle appuie favoriseront le démarrage et la croissance d'entreprises innovantes et à fort potentiel de développement dans l'archipel, l'accroissement des capacités entrepreneuriales des entreprises du territoire à innover et la création d'emplois à valeur ajoutée. L'aide de DEC portera sur les frais de fonctionnement de l'organisme pour l'accompagnement d'entreprises.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Un organisme comme La Vague contribue à diversifier l'économie des Îles. Comme partenaire local de l'écosystème d'innovation, son équipe offre aux entreprises un accompagnement personnalisé qui favorise un environnement entrepreneurial propice à la croissance. Je suis ravie de ce nouveau soutien du gouvernement du Canada à une organisation qui contribue de si belle façon au développement de l'économie régionale. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à mettre en place des projets structurants et collaboratifs, et c'est pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet de La Vague. Son apport à la vitalité économique des Îles-de-la-Madeleine est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de son projet de développement et de croissance de projets entrepreneuriaux innovants rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur DEC, qui reconnaît le travail de La Vague dans la stimulation de l'innovation et la croissance des entreprises madeliniennes. Grâce à ce financement, nous continuerons d'accompagner les entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets et de renforcer notre écosystème entrepreneurial. »

Gino Thorne, directeur, La Vague

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

