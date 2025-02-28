Le gouvernement du Canada appuie le Mermaid Theatre de Windsor, en Nouvelle-Écosse

Le député Kody Blois annonce un investissement dans le Mermaid Theatre de Windsor, en Nouvelle-Écosse.

WINDSOR, NS, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les espaces culturels sont des lieux où les arts et la culture prennent vie, où nos communautés peuvent s'exprimer, apprendre les unes des autres et se réunir. Le gouvernement du Canada favorise la vitalité de ces lieux en appuyant des projets d'infrastructures culturelles partout au pays.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, a annoncé que le gouvernement du Canada investira un montant total de 1 200 000 $ dans le Mermaid Theatre de Windsor, en Nouvelle-Écosse. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Ce financement appuiera les efforts de revitalisation au Mermaid Theatre, lesquels permettront d'améliorer les espaces et l'accès aux arts pour les gens de la région et les visiteurs. Le projet comprendra la rénovation de la façade du bâtiment ainsi que la pose d'une nouvelle toiture et d'une nouvelle enseigne pour le théâtre. Il comprendra également d'autres améliorations et l'acquisition d'équipement spécialisé destiné au centre des arts du spectacle.

L'APECA a l'intention de fournir (en attendant la signature du contrat) une contribution non remboursable de 400 000 $ par l'entremise de son Fonds des collectivités innovatrices. Cet investissement permettra d'apporter d'importantes améliorations à l'intérieur du Mermaid Theatre, notamment en matière d'accessibilité, de sécurité et d'énergie, ainsi que d'acquérir de l'équipement moderne. Ce projet s'appuie sur un projet antérieur pour lequel l'APECA a fourni une contribution non remboursable de 210 000 $ afin d'améliorer les programmes d'animation numérique du théâtre, comme Animalingo de MermaidTV, en recrutant des experts et en modernisant l'équipement informatique.

Ces projets contribueront à la vitalité de la scène artistique de Windsor, tout en générant des retombées sur les plans économique et touristique.

Citations

« Investir dans nos espaces culturels, c'est aussi investir dans l'avenir de nos communautés. Cet investissement dans le Mermaid Theatre est un bon exemple de notre engagement continu à appuyer les organismes d'ici voués aux arts, au patrimoine et à la culture, et à célébrer notre riche patrimoine culturel. Nous sommes fiers de soutenir des projets comme celui-ci qui enrichissent la vie culturelle dans les communautés de la Nouvelle-Écosse. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis 50 ans le Mermaid Theatre émerveille les enfants et les familles du pays et de l'étranger, attirant l'attention internationale grâce à ses programmes numériques. Grâce à ces améliorations, un plus grand nombre de personnes pourront profiter de ses spectacles dans un espace accessible tout au long de l'année. »

-- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'accès à la culture est essentiel; c'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer ce projet au Mermaid Theatre, qui aidera à dynamiser la scène artistique de la région. Grâce à ce financement, nous continuons à encourager les résidents et les visiteurs à découvrir la culture et les talents d'ici, tout en invitant les artistes à innover et à faire valoir leur talent dans ce lieu emblématique. »

- Kody Blois, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du ministre du développement économique rural, chargé de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Kings-Hants

Les faits en bref

Le Mermaid Theatre possède et exploite une installation de 50 000 pieds carrés abritant un centre des arts de la scène de 400 places, un espace multidisciplinaire de 30 places, divers espaces de répétition, de formation et d'atelier, des salles de réunion, ainsi qu'une boulangerie commerciale et un café.

Le théâtre présente chaque année, de septembre à juin, une série de spectacles en tous genres (musique, théâtre, danse et humour), ainsi que des discussions avec des artistes, des ateliers communautaires, des répétitions ouvertes et des représentations scolaires gratuites pour les jeunes à risque et les jeunes issus de milieux défavorisés.

Le Mermaid Theatre crée et partage du contenu en direct et animé par l'entremise de sa plateforme numérique MermaidTV. Par exemple, le programme d'apprentissage des langues et des cultures pour les enfants, Animalingo, s'associe à des leaders culturels pour enseigner aux enfants le micmac, le gaélique et le français acadien à l'aide de marionnettes, d'animation, de musique et de contes.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Le Fonds des collectivités innovatrices (FCI) soutient des projets qui renforcent l'économie des collectivités du Canada atlantique. Grâce au FCI, l'APECA travaille avec les collectivités pour trouver des possibilités de croissance.

