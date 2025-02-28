Le gouvernement du Canada prend de nouvelles mesures pour lutter contre la production de fentanyl et le crime organisé

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, le ministre de la Sécurité publique et le tsar du fentanyl ont annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures visant à réduire la production de fentanyl et le crime organisé au Canada. Le gouvernement a officialisé des contrôles supplémentaires pour trois précurseurs chimiques du fentanyl et le médicament carisoprodol, à la suite de consultations sur la mise en œuvre de ces contrôles clés.

Nous envoyons un signal clair au crime organisé : quiconque produit ou trafique ces substances s'expose à des sanctions pénales. Cette action rapide démontre notre engagement à éliminer les drogues illégale et à assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Ces mesures renforcent nos contrôles rigoureux actuels sur les substances liées au marché des drogues illégale et aident à faire en sorte que les agences frontalières et d'application de la loi disposent des outils nécessaires pour lutter contre la production de fentanyl et arrêter les précurseurs chimiques avant qu'ils ne puissent être utilisés pour fabriquer des drogues toxiques vendues dans nos rues.

En date du 27 février, ces produits chimiques auront fait l'objet d'un programme d'urgence temporaire. Les contrôles pour le bromure de phényle et le carisoprodol entreront en vigueur le 14 avril 2025, et les contrôles pour l'anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle entreront en vigueur le 29 mai 2025.

Les questions sur la façon d'accéder à l'anhydride propanoïque, au chlorure de benzyle et au bromure de phénéthyle pour un usage légitime doivent être adressées à [email protected]. Les questions sur la façon d'accéder au carisoprodol pour un usage légitime doivent être adressées à [email protected].

The Honourable Ya'ara Saks, P.C., M.P.

The Honourable David McGuinty, P.C., M.P.

Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

