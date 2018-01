Le meilleur intranet sous Office 365 qui évolue avec votre entreprise - Powell Software : Rétrospective de l'année 2017

2017 a été une année de forte croissance et d'innovation pour Powell Software et sa solution intranet, Powell 365 . Powell Software a triplé son revenu de licences, doublé son nombre de clients et développé son réseau de partenaires dans le monde entier : Europe et Amérique du Nord où Powell Software s'est installé mais également le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Avec plus de 90 partenaires et 100 clients internationaux, représentant près de 400 000 utilisateurs, tels que Wavestone, SNCF, Webhelp, UCB et Accell en Europe, ou Quest Diagnostics, Shire Pharmaceuticals, Touchtunes et NetSmart en Amérique du Nord, Powell 365 est la solution qui arrive en tête pour toutes les entreprises souhaitant construire leur Digital Workplace sur Office365.

Ces résultats fructueux reposent sur les nombreuses innovations produit qui permettent de combiner tous les composants Office365 (Teams, Sharepoint, Yammer…) pour améliorer l'expérience utilisateur.

Powell365 est l'intranet le plus adapté pour les grandes et moyennes entreprises, qui souhaitent construire leur digital workplace avec la capacité de la faire évoluer au fil du temps. Il est également le premier designer qui intègre entièrement la SharePoint Modern Experience et la structure SPFx.

Grâce à son architecture unique basée sur Azure et un éventail de fonctionnalités sans égales, Powell365 a été reconnue, dans trois différentes études de marché internationales, comme la solution intranet qui a su se démarquer. Nommée comme l'« Intranet Choice » par ClearBox Consulting pour l'Amérique du Nord et pour les entreprises internationales, Powell 365 a également été citée comme la meilleure solution de transformation digitale par Lecko et définie comme tierce solution permettant d'accélérer les usages par le cabinet de conseil, Gartner.

L'équipe Powell a aussi gagné la première place au SharePoint Dev Kitchen en 2016 et 2017. Notre partenaire Sogeti NL a obtenu le « Computable Partner Project 2017 » avec le Friesland College basé sur un projet Powell 365.

Pour soutenir sa croissance, Powell Software a renforcé ses équipes de vente et de prévente aux Etats-Unis et en Europe, et a sponsorisé de nombreux événements comme Microsoft Ignite à Orlando, Global Intranet Forum à New-York ou la conférence Européenne SharePoint à Dublin.

En 2018, Powell Software continuera à investir dans sa solution afin d'aider les entreprises à accélérer les usages sur leur Digital Workplace Office 365.

