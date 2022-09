Le Nasuni CloudBound22 présentera des stratégies pour surmonter les pires problèmes de récupération des fichiers de données, de cloud et de ransomware

BOSTON, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation , un important fournisseur de services de fichiers de données, a annoncé aujourd'hui qu'il hébergera le Nasuni CloudBound22, sur le thème de « Building Your File Data Cloud », les 4 et 6 octobre 2022. Au cours de cette conférence en ligne gratuite, les responsables des entreprises de TI pourront s'informer à travers plus de 20 sessions traitant des défis les plus urgents autour de la cyber-résilience, du travail hybride, de l'intelligence des données, de la récupération des ransomwares, de la portabilité du cloud et bien plus encore.

Actuellement dans sa troisième année d'existence, le Nasuni CloudBound accueillera les décideurs du monde entier qui souhaitent obtenir des informations sur les stratégies de modernisation des infrastructures de fichiers traditionnelles, et tirer parti du cloud dans leur environnement. Le Nasuni CloudBound22 permettra de suivre des discours (« keynotes ») par Paul Meighan, directeur de la gestion des produits chez AWS, et David Totten, directeur technique des solutions partenaires globales pour Microsoft aux États-Unis, ainsi que des présentations de clients de Nasuni et d'experts de l'industrie, qui fourniront des conseils pratiques sur les fichiers de données, les ransomwares et les défis liés au cloud auxquels font face les TI et les organisations de toutes tailles et de tous types.

QUI : Fondée en 2008, Nasuni est une société de services de fichiers de données de premier plan qui aide les entreprises à créer un cloud de fichiers de données sécurisé pour la transformation numérique, la croissance mondiale et l'information. La Nasuni File Data Platform est une suite de services cloud-native offrant la productivité de l'utilisateur, la continuité de l'activité, l'intelligence des données, le choix du cloud et une infrastructure globale simplifiée. QUOI : Nasuni CloudBound22 : La conférence Building Your File Data Cloud présentera des experts qui parleront des informations et des expériences réelles sur la réalisation d'une infrastructure de fichiers de données entièrement modernisée et résiliente. Les leaders et les influenceurs d'ActualTech Media, d'AWS (keynote), de Blocks & Files, de DCIG, d'ESG, d'Evaluator Group, de Freeform Dynamics, de Fugro, de Jerde Partnership, de Man Group, de Microsoft (keynote), de Nasuni, d'Omdia, de Scott Brownrigg Ltd., et de Synergy Technical partageront connaissances, pratiques exemplaires et leçons apprises. POURQUOI : Avec plus d'entreprises que jamais qui adoptent un modèle de travail hybride, les employés doivent pouvoir accéder à leurs fichiers de n'importe où avec les mêmes performances que s'ils étaient situés sur place. En outre, la menace omniprésente et croissante des attaques de ransomware signifie que les organisations doivent prendre des mesures pour s'assurer qu'elles peuvent récupérer des données rapidement, pour éviter les temps d'arrêt et d'avoir à payer des rançons. Le Nasuni CloudBound22 informera les dirigeants et les décideurs informatiques des stratégies permettant de surmonter ces problèmes de stockage et de récupération de fichiers. COMMENT : Le Nasuni CloudBound22 présentera des « keynotes » spéciaux et un programme complet de sessions industrielles, commerciales et techniques, des panels animés par des experts et des influenceurs, des démonstrations de produits, des présentations par des clients de Nasuni et d'importantes opportunités de réseautage. QUAND : Mardi 4 octobre, de 8h à 12h (HE)

Jeudi 6 octobre, de 10h à 14h (HE) OÙ : Le Nasuni CloudBound22 se déroulera dans un format en ligne interactif et flexible. Pour plus de détails sur le programme et l'inscription, veuillez consulter notre site Web .

À propos de Nasuni

Nasuni Corporation est une société de services de fichiers de données de premier plan qui aide les entreprises à créer un cloud de fichiers de données sécurisé pour la transformation numérique, la croissance mondiale et l'information. La Nasuni File Data Platform est une suite de services cloud-native qui simplifie l'infrastructure et améliore la protection des fichiers de données, et garantit un accès rapide aux fichiers à l'échelle mondiale et à moindre coût. En consolidant les fichiers de données dans un stockage basé sur le cloud facilement extensible à partir d'Azure, d'AWS, de Google Cloud et d'autres, Nasuni devient le remplaçant cloud-native des infrastructures traditionnelles de stockage en réseau (NAS) et de serveurs de fichiers, ainsi que des technologies complexes de sauvegarde de fichiers, de reprise après sinistre, d'accès à distance et de synchronisation de fichiers. Les organisations du monde entier comptent sur Nasuni pour accéder et partager facilement des fichiers de données depuis le bureau, la maison ou en déplacement. Les secteurs desservis par Nasuni comprennent la fabrication, la construction, les services créatifs, la technologie, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation, le pétrole et le gaz, les services financiers et les organismes du secteur public. Le siège social de Nasuni est basé à Boston, Massachusetts, aux États-Unis, offrant des services dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nasuni.com .

Liens vers les réseaux sociaux

Twitter : http://www.twitter.com/nasuni

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nasuni

Blog : http://www.nasuni.com/blog

Contacts pour les médias :

Amérique du Nord

JaeMi Pennington

Metis Communications

Tél. : +1 617-236-0500 ext 26

Email : [email protected]

Europe

Maria Loupa

Waters Agency

Tél. : +44 (0)7591 004 738

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo_2015_High_Resolution_Logo_Logo.jpg

SOURCE Nasuni