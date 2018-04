Le producteur de melons Fyffes Honduras a obtenu la certification Fair Trade USA

Dans son communiqué, Nathalie Marin Gest, directrice agroalimentaire et fleurs chez Fair Trade USA, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer avec Fyffes, car ils font tout pour obtenir la certification Fair Trade pour leurs melons honduriens ». « Nous sommes heureux d'aider à commercialiser ce produit, ce qui permettra aux travailleurs agricoles de Suragroh de développer des moyens d'existence durables pour leurs familles et leurs communautés. »

Le processus de certification comprenait une évaluation approfondie et un audit rigoureux du commerce équitable, réalisé par un auditeur tiers réputé. Le système de gestion interne de Suragroh fixe les directives en vue de la mise en œuvre et du contrôle des normes de production dans ses exploitations agricoles ; celles-ci exportent chaque année plus de trois millions de caisses de melons vers le marché américain et sont ainsi un fournisseur important pour les consommateurs américains.

Suragroh a obtenu d'autres certifications d'importance, parmi lesquelles PrimusGFSI pour la sécurité alimentaire et C-TPAT pour l'évaluation du risque. Elle a également fait l'objet d'audits de commerce éthique par des membres de Sedex (SMETA) sur les normes en matière d'emploi et d'environnement. De plus, Suragroh respecte différentes normes prescrites par le client.

« En tant que citoyens corporatifs responsables, Suragroh et Fyffes s'engagent à préserver le bien-être des travailleurs et de leurs communautés, par des pratiques commerciales durables qui respectent les valeurs fondamentales des deux sociétés », a dit Enda Walsh, président de Fyffes Inc. « La certification Fair Trade USA est une reconnaissance des pratiques exemplaires de Suragroh et devrait renforcer la relation de la société envers sa clientèle et permettre aux consommateurs américains de continuer à profiter de melons honduriens de haute qualité, produits de manière durable. »

À notre propos

Fyffes Limited est un des principaux importateurs et distributeurs internationaux de produits agroalimentaires tropicaux et champignons de qualité, dont le siège social est situé à Dublin (Irlande). Célébrant son 130e anniversaire en 2018, Fyffes est la plus ancienne marque de production de fruits au monde. Fyffes réalise des activités commerciales, agricoles et d'exportation en Europe, en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud ; il a depuis longtemps établi des relations commerciales avec des groupes de producteurs en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les principales activités de la société comprennent la production, l'approvisionnement, l'expédition, le mûrissement, la distribution et la commercialisation de bananes, ananas, melons et champignons. La marque Fyffes s'engage envers les principes de responsabilité d'entreprise ; elle a obtenu de nombreuses certifications internationales pour ses meilleures pratiques, que ce soit en matière sociale, environnementale ou de développement durable. Fyffes est le premier importateur de bananes et le principal distributeur de bananes biologiques ou issues du commerce équitable en Europe ; c'est également l'importateur possédant le plus grand nombre de partenaires de production certifiés GlobalG.A.P. dans le monde. Fyffes est devenue une filiale de Sumitomo Corporation depuis 2017. (www.fyffes.com)

SOURCE Fyffes

Related Links

http://www.fyffes.com