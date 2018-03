Le travail d'organisation de la première China International Import Expo s'accélère

Plus de 1 300 sociétés issues de plus de 120 pays et régions, parmi lesquelles plusieurs douzaines de sociétés du Fortune 500 ainsi que des sociétés leaders de tous les secteurs, se sont d'ores et déjà inscrites à l'événement, conçu pour servir de plateforme de promotion du commerce international. À ce jour, les sociétés en provenance d'Asie représentent 35 pour cent des exposants, suivies par l'Europe à hauteur de 32 pour cent, le continent américain à hauteur de 16 pour cent, l'Océanie à hauteur de 11 pour cent, et l'Afrique à hauteur de 6 pour cent.

« Les chiffres d'inscriptions anticipées à la première CIIE sont excellents ; nous sommes extrêmement heureux du vif intérêt que nous recevons jusqu'à présent de la part de la communauté internationale », a déclaré Sun Chenghai, directeur général adjoint du Bureau de la CIIE. « Grâce à l'enthousiasme croissant des acheteurs, de nombreux exposants ont à plusieurs reprises demandé l'agrandissement de la taille de leur stand, et ont augmenté leur budget. Nous sommes impatients d'accueillir un si grand nombre d'entreprises étrangères remarquables, et de travailler ensemble pour améliorer le développement du commerce international. »

Parmi les sociétés prestigieuses ayant d'ores et déjà confirmé leur présence figurent :

le géant des technologies de l'information Dell, qui exposera ses innovations et solutions de premier plan à l'échelle mondiale dans les domaines des équipements intelligents haut de gamme,

Microsoft, qui présentera son tout dernier produit issu de son centre de R&D, HoloLens, qui projettera des effets 3D avec une vision à la première personne,

la société alimentaire mondiale DANONE, qui présentera son lait maternisé en poudre, son eau minérale haut de gamme, ses produits de nutrition médicale et ses produits biologiques aux consommateurs chinois, afin de satisfaire la demande croissante des particuliers en produits de haute qualité.

Les chiffres officiels indiquent que les importations en Chine en 2017 ont atteint un total de près de 12 500 milliards RMB (1 950 milliards USD), soit une augmentation de 18,7 % par rapport à 2016. Ce chiffre devrait augmenter pour atteindre 8 000 milliards USD au cours des cinq prochaines années, à mesure que la Chine, deuxième plus grande économie et deuxième plus grand importateur à l'échelle mondiale, poursuivra sa progression vers de nouvelles étapes de développement.

Le soutien au développement du commerce international constitue une priorité majeure pour le gouvernement chinois, et la CIIE est considérée comme un élément important de cette stratégie ; Wang Yang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, ayant mis en évidence le prochain événement à l'occasion de son discours lors de la première session annuelle de cette année du 13e Congrès populaire national. Zhong Shan, ministre du commerce, a utilisé une métaphore musicale souvent employée pour souligner le fait que la CIIE n'est pas un « solo » chinois, mais bel et bien un « chœur » international.

D'autres gouvernements et organisations de commerce international majeures ont également reconnu l'importance de la CIIE. L'organisation japonaise du commerce extérieur a réservé 10 000 mètres carrés d'exposition, le Conseil commercial États-Unis-Chine a réservé plus de 2 500 mètres carrés d'exposition, et l'organisateur brésilien FIESP représentera plus de 70 entreprises. 4 organisateurs d'exposition originaires d'Australie ont réservé une superficie totale de plus de 1 000 mètres carrés. La Fédération commerciale de Singapour, le ministère du commerce de la Thaïlande, et la Chambre de commerce sino-indonésienne ont tous réservé une superficie de plus de 1 000 mètres carrés. Par ailleurs, près de 100 entreprises issues de 25 pays faisant partie des pays les moins avancés (PMA) se sont inscrites.

Le gouvernement français enverra plusieurs hauts fonctionnaires ainsi qu'une grande délégation commerciale ; le gouvernement russe accorde une importance majeure à la CIIE, et a mis en place un comité spécial de coordination ; et le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'énergie a affirmé que l'Allemagne s'appuierait activement sur la plateforme de la CIIE pour exposer ses produits et services.

La première China International Import Expo est organisée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine ainsi que par le gouvernement populaire de la municipalité de Shanghai, et soutenue par l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

