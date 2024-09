Le VEOCEL™ de Lenzing sensibilise à la lutte contre la pollution plastique mise en avant lors de la SEA des solutions 2024 de l'ONU.

LENZING, Autriche, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- VEOCEL™, la marque phare de non-tissés spécialisés du groupe Lenzing, a souligné son engagement en matière d'innovation et de fourniture de solutions pour aider à résoudre la crise mondiale du plastique lors de l'événement " SEA of Solutions 2024 " (SoS) organisé par SEA circular - une initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organe de coordination pour les mers d'Asie de l'Est (COBSEA) le 18th septembre à Bangkok, en Thaïlande.

Depuis 2019, SoS est une plateforme permettant d'explorer des solutions pour lutter contre la pollution plastique. La participation de Lenzing s'inscrit dans le cadre d'efforts de longue date visant à réduire la dépendance à l'égard des matières plastiques dans l'industrie des non-tissés. Sur le thème " Re-designing for a Circular Plastics Economy ", Norma Schönherr, Manager of Partnerships for Sustainability at Lenzing AG, Nonwovens, a partagé les exemples de bonnes pratiques de VEOCEL™ pour " Tackling Microplastics Pollution by Advancing to Cellulosic Fibers. " M. Schönherr a souligné comment les fibres VEOCEL™[1] de Lenzing, à base de bois, peuvent constituer une alternative responsable et fonctionnelle aux matériaux synthétiques à base de plastique, en particulier dans les produits d'hygiène personnelle et les produits sanitaires.

Biodégradables et compostables[2], les fibres VEOCEL™ ne relèvent pas de la définition du plastique de la directive européenne sur les plastiques à usage unique[3]. En 2021, les scientifiques du prestigieux institut de recherche Scripps Institution of Oceanography (SIO) de l'Université de Californie à San Diego ont confirmé que les fibres cellulosiques à base de bois de Lenzing peuvent se biodégrader entièrement en 30 jours à la surface et au fond de la mer, tandis que les fibres à base de pétrole restent pratiquement inchangées après 200 jours[4].

"Chez Lenzing, nous sommes profondément engagés à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la chaîne de valeur pour faire avancer les solutions durables et aider l'industrie à progresser sur sa feuille de route en matière de durabilité", a déclaré Monique Buch, vice-présidente exécutive Nonwovens chez Lenzing AG, à l'occasion de leur participation à l'événement. "Notre participation à UN SoS 2024 souligne notre engagement à lutter contre la pollution plastique par le biais de la collaboration et du partage des connaissances entre les parties prenantes mondiales."

Le portefeuille de produits VEOCEL™ comprend des fibres lyocell et viscose totalement dépourvues de chlore, ainsi que des fibres hydrophobes de haute performance. À l'avenir, VEOCEL™ continuera d'agir comme un catalyseur de changement pour l'industrie des non-tissés en élargissant sa gamme d'alternatives aux matériaux synthétiques à faible impact environnemental qui peuvent couvrir davantage d'applications et d'industries.

Les visuels de l'événement peuvent être consultés sur ici.

À propos de VEOCEL™

VEOCEL™ est la marque phare du groupe Lenzing pour les non-tissés de spécialité. Le portefeuille de produits VEOCEL™ comprend les fibres VEOCEL™ Lyocell et les fibres VEOCEL™ Viscose qui sont à base de bois et ont un pouvoir absorbant naturel, peuvent faciliter la distribution des liquides, et sont biodégradables et polyvalentes. La marque VEOCEL™ est catégorisée en quatre offres de marque, notamment VEOCEL™ Beauty, VEOCEL™ Body, VEOCEL™ Intimate et VEOCEL™ Surface, et ses fibres sont utilisées dans les soins pour bébés, les soins de beauté et du corps, les soins intimes et les produits de nettoyage de surface.

Pour en savoir plus sur VEOCEL™, veuillez consulter le site https://www.veocel.com/. Pour plus de détails sur les caractéristiques de durabilité, les performances, ainsi que la technologie et les processus de production des fibres de marque VEOCEL™ , veuillez consulter le site https://www.veocel.com/en/sustainability.

[1] Conformément à l'engagement de l'entreprise en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources, Lenzing s'approvisionne en bois et en pâte à papier uniquement auprès de sources durables certifiées ou contrôlées. Dans son site Wood and Pulp Policy, Lenzing s'engage à s'approvisionner en bois et en pâte à papier exclusivement auprès de sources non controversées. [2] Une gamme de fibres LENZING™ Lyocell et Viscose pour les applications non tissées est certifiée par TÜV AUSTRIA comme étant biodégradable dans le sol, l'eau douce et les conditions marines et compostable dans les conditions domestiques et industrielles. [3] Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj [4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721031314