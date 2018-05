L'Eden by Perrier-Jouët emmène les visiteurs du centre-ville de Tokyo dans les caves d'Épernay

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.multivu.com/players/uk/8325851-eden-perrier-jouet-downtown-tokyo-epernay/

Pionnier de l'Art Nouveau, Perrier-Jouët utilise aujourd'hui les médias numériques pour créer une fusion d'art et de nature. À L'Eden by Perrier-Jouët, la marque a créé un jardin enchanté luxuriant qui recrée la nature dans le paysage urbain. L'événement présente l'installation immersive créée pour DesignMiami/ par le duo Luftwerk basé aux États-Unis : un jeu de couleur et de lumière hypnotique qui déconstruit les motifs d'anémones de la Maison.

Il invite également les visiteurs à oser s'aventurer en terrain inconnu, grâce à une expérience de réalité virtuelle unique qui recrée l'Eden - la cave secrète où sont conservés les millésimes les plus exceptionnels de la Maison. En explorant ce labyrinthe souterrain le long d'un jardin luxuriant et onirique, les visiteurs peuvent gagner un voyage à la Maison Belle-Époque, la résidence de Perrier-Jouët à Épernay. À l'extérieur de la zone principale, de prestigieux DJ donnent vie à une atmosphère de fête sur fond de fleurs et de feuillage exotique.

Pendant ce temps, tous peuvent faire l'expérience de dégustations spéciales, animées par Hervé Deschamps, le maître de chai de Perrier-Jouët. Dans l'ensemble de L'Eden by Perrier-Jouët, des déjeuners et des dîners gastronomiques sont proposés par un trio de chefs de renom : Dominique Bouchet, Yosuke Akasaka de Pierre Gagnaire et Mamoru Sugiyama de Ginza Sushi Ko. Ces repas offrent eux aussi un véritable voyage dans le temps et l'espace, des délices contemporains de Tokyo aux trésors de la cave L'Eden, en hommage au pouvoir transformateur de la nature.

