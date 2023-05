Leistungsstarke ASIC-Miner mit einzigartigem Bitstream aktualisiert

NEW YORK, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Bitmanu freut sich bekanntgeben zu können, dass seine beliebten Mining-Rigs gerade mit einem privaten und einzigartigen Bitstream aktualisiert wurden. Als Ergebnis dieser wichtigen Verbesserung können BM 1-, BM 2- und BM Pro-Miner nun unter Zuhilfenahme verschiedener Algorithmen Mining tätigen. Diese drei ASIC-Miner haben sich bereits als die profitabelste Mining-Hardware aller Zeiten auf dem Markt etabliert.

BM Pro

Bitmanu ist ein Blockchain-Startup-Unternehmen, das sich im Besitz eines Teams von Technologieführern befindet und von ihnen verwaltet wird. Es unterscheidet sich von den Mitbewerbern, indem es Hash-Raten liefert, die nicht mit anderen Produkten auf dem Markt erhältlich sind. Durch die Einführung seines eigenen Bitstreams hat Bitmanu seine Position noch weiter gestärkt. Im Gegensatz zu den meisten anderen ASIC-Minern können Bitmanu-Miner jetzt zum Mining einer Vielzahl von Münzen verwendet werden.

Unübertroffene Hash-Raten



BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3900 ./s 1220 ./s 760 ./s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 ./s 25 ./s 15 ./s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

Aufgrund dieser Hash-Raten sind BM 1, BM 2 und BM Pro in der Lage, eine immense Rechenleistung zu erbringen, was sich direkt in einer sehr hohen Mining-Effizienz niederschlägt. Um das Krypto-Mining noch lohnender zu gestalten, haben diese drei Mining-Rigs einen moderaten Stromverbrauch von 650 W, 850 W und 2200 W. Aufgrund hoher Hash-Raten und eines geringen Stromverbrauchs ist die Rentabilität dieser Miner im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt höher. Viele zufriedene Nutzer geben an, dass sie weniger als einen Monat brauchten, um ihre gesamte Investition zurückzugewinnen.

Monatliche Gewinne im Überblick



BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7.000 $ 2.400 $ 2.000 $ Litecoin 9.500 $ 3.200 $ 3.000 $ Dash 27.000 $ 9.000 $ 5.000 $ Monero 20.000 $ 6.400 $ 3.800 $

Neben erfahrenen Mining-Experten haben viele kleine Mining-Enthusiasten ebenfalls damit begonnen, mit Bitmanu-Miners attraktive Gewinne zu erzielen. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass Bitmanu-Miners kein spezialisiertes Mining-Wissen bzw. keine Fähigkeiten benötigen.

Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/

Informationen zu Bitmanu: Bitmanu ist ein Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Krypto-Industrie gegründet wurde, die sich dafür einsetzen, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet eine beeindruckende Auswahl an Krypto-Minern, die eine extrem schnelle Rendite bieten und von jedem unabhängig von seiner Erfahrung und seinem Wissen eingerichtet und genutzt werden können.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2077113/BM_PRO.jpg

SOURCE Bitmanu