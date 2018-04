Les Forces aériennes des États-Unis choisissent la combinaison anti-bombe EOD 10 de Med-Eng pour protéger leurs équipes de neutralisation et destruction des explosifs

OGDENSBURG, New York, 13 avril 2018 /PRNewswire/ -- Med-Eng®, une marque de The Safariland Group, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un contrat de cinq ans à exécution indéterminée et quantité indéterminée (IDIQ) pour fournir à l'United States Air Force (USAF - Forces aériennes des États-Unis) la combinaison anti-bombe EOD® 10 de Med-Eng afin de protéger le personnel chargé des opérations de neutralisation et destruction des explosifs (EOD selon l'anglais). L'USAF a choisi la combinaison EOD 10 et ses accessoires dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel qui exigeait le respect de la nouvelle norme 0117.01 du National Institute of Justice (NIJ Standard) pour la protection contre les explosions, la fragmentation, les impacts et la chaleur, parmi d'autres nombreux facteurs exigeants. En vertu de ce contrat, d'une valeur maximale de 15 millions de dollars, l'USAF peut se procurer jusqu'à 305 combinaisons EOD 10 sur la période de cinq ans.

« Med-Eng est heureuse de fournir des équipements qui aideront à protéger la vie des équipes EOD des Forces aériennes des États-Unis alors qu'elles effectuent des missions critiques et dangereuses qui sauvent des vies », a déclaré Rob Reynolds, vice-président et directeur général de Med-Eng. « Le fait que l'USAF choisisse Med-Eng et notre combinaison EOD 10 démontre la confiance que ces forces placent dans notre capacité à répondre aux menaces et aux exigences opérationnelles en constante évolution auxquelles sont confrontés nos opérateurs militaires EOD et nos techniciens en explosifs de la sécurité publique dans les conditions les plus hostiles. »

La combinaison anti-bombe EOD 10 est certifiée conforme à la norme NIJ Standard et satisfait ou dépasse les critères rigoureux de l'USAF. Cette norme NIJ se décline en six aspects cruciaux - la fragmentation, l'impact, la flamme, la surpression de souffle, l'optique et l'ergonomie - qui concilient les exigences de protection avec les besoins en termes de mobilité, vision précise et dextérité des techniciens en explosifs. Med-Eng est actuellement le seul fabricant de combinaisons anti-bombe à répondre à la nouvelle certification NIJ Standard.

Cette combinaison anti-bombe sophistiquée offre un équilibre optimal entre la protection contre les explosions qui représentent de nombreuses menaces et la flexibilité ergonomique. Sa conception axée sur l'utilisateur comprend l'activation vocale, le refroidissement intégré et la compatibilité avec les équipements de protection contre les dangers chimiques et biologiques. La combinaison a aussi été largement testée contre les menaces que représentent les engins explosifs improvisés (IED).

L'exécution du contrat prendra en charge des opérations de fabrication extrêmement qualifiées à Ogdensburg, dans l'État de New York, où Med-Eng produit des combinaisons anti-bombe pour les quatre branches de l'armée américaine, ainsi que pour les équipes de déminage des forces de l'État et des forces de l'ordre locales. Cette installation fabrique actuellement la combinaison anti-bombe avancée (ABS selon l'anglais) utilisée par l'Armée américaine et tous les autres modèles de combinaison anti-bombe de Med-Eng, qui sont largement employées dans l'ensemble des États-Unis.

La combinaison anti-bombe EOD 10 a été achetée par des agences militaires et de sécurité publique dans 28 pays et est actuellement utilisée dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Med-Eng, rendez-vous sur www.med-eng.com.

À propos de Med-Eng ®

La marque Med-Eng® fournit des solutions intégrées ayant fait leurs preuves sur le champ de bataille, afin de protéger les personnes placées en première ligne contre les risques d'explosion et de chaleur. Ses équipements de protection individuelle et ses outils spécialisés pour la neutralisation et la destruction des explosifs (EOD), la neutralisation des bombes, les opérations tactiques et le déminage inspirent la confiance des organismes militaires et de sécurité publique dans une centaine de pays et de territoires du monde entier. Ses solutions de capacités de survie pour les équipages, notamment les sièges d'atténuation des explosions personnalisés et les systèmes de gestion thermique, protègent les équipages des véhicules militaires et leurs équipements électroniques essentiels pour les missions. Tous les équipements de Med-Eng sont conçus et rigoureusement testés pour aider à sauver des vies et à améliorer les capacités opérationnelles. Med-Eng fait partie des marques de The Safariland Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.med-eng.com.

À propos de The Safariland Group

The Safariland Group est un grand fournisseur mondial d'une large gamme de produits de sécurité et de capacité de survie, conçus pour les marchés de la sécurité publique, ainsi que les marchés militaire, professionnel et de plein air. The Safariland Group propose de nombreux noms de marques reconnues sur ces marchés, parmi lesquelles on trouve Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® et NIK®. La mission de The Safariland Group, à savoir « Together, We Save Lives » (Ensemble, nous sauvons des vies), est inhérente aux produits de sauvetage et de protection que le groupe fournit. The Safariland Group est basé à Jacksonville, en Floride. The Safariland Group est un nom de marque de Safariland, LLC.

Pour en savoir plus sur The Safariland Group et sur ces produits, rendez-vous sur www.safariland.com.

Pour obtenir des ressources pour les médias et des informations, rendez-vous sur www.safariland.com/media-center.html.

