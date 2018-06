Les médias numériques et sociaux sont devenus la plateforme peu coûteuse pour la publication et la diffusion des revues à comité de lecture

La majorité des agences de financement comme l'OMS, le LEBM, le NIH, Welcometrust, etc. ont également imposé que les résultats de la recherche qu'ils financent soient publiées dans des revues en libre accès. Sur les 25 milliards de dollars que représente le marché de l'édition de livres et des autres publications, les revues scientifiques dans les domaines de la science, de la technologie et de la médecine (STM) représentaient à elles seules 12 milliards de dollars en 2016. Si le marché des revues STM par abonnement a connu une baisse sensible et n'atteignait plus que 8 milliards de dollars en 2016 (contre 12,5 milliards de dollars en 2014), l'édition des revues scientifiques STM en libre accès a atteint 900 millions de dollars en 2017. Ces chercheurs produisent 2,5 millions d'articles chaque année, ce qui porte à 10 % le taux de croissance annuel moyen des articles évalués par des pairs et des chercheurs. « Face à cette situation, il est urgent que les mesures peu coûteuses concernant les médias numériques et les revues/articles servent la communauté scientifique », explique le Dr Srinubabu Gedela, PDG de Pulsus et d'Omics International.

L'émergence des médias numériques en ligne a complètement changé la donne pour la publication scientifique aujourd'hui, en donnant la priorité aux mesures concernant les facteurs d'impact des articles et les articles, et non au facteur d'impact des revues. L'impact d'un article est calculé en fonction du nombre de clics vers cet article et du nombre de consultations, de téléchargements, de partages, de likes et de réactions en ligne, ainsi que du nombre de fois qu'il a été cité dans les revues à comité de lecture. Pour le Dr Srinubabu Gedela, les plateformes de réseau de recherche et de professionnels, comme ResearchGate, LinkedIn et GoogleScholar, et les plateformes de réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'impact d'un article.

Pulsus est une entreprise de traitement des données sur la santé et les services de soins de santé. Avec son siège à Singapour, PULSUS emploie plus de 5 000 employés dans ses bureaux de Pulsus-Londres, Pulsus-Chennai, Pulsus-Gurgaon, Pulsus Visakhapatnam et Pulsus-Hyderabad.

Contact : contact@pulsus.com +1-650-268-9744

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpg

SOURCE Pulsus Group