Les nouveaux boîtiers GO et traceurs d'actifs GO Anywhere offrent aux gestionnaires de flotte une vision complète de leurs équipements sur le terrain, au-delà des véhicules.

BARCELONE, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab , leader mondial des solutions de véhicules et d'équipements connectés, annonce aujourd'hui à l'occasion de l'événement Geotab Connect Europe™ 2026, le lancement de la gamme de boîtiers GO® et de la gamme de traceurs d'actifs GO Anywhere™ en Europe.

GO Family GO Anywhere Family Geotab Logo

Depuis janvier 2026, le prix du diesel en Europe a bondi de plus de 30 %, dépassant désormais 2€ le litre dans certaines régions. En parallèle, le vol de matériel représente chaque année près de 1,5 milliard d'euros de pertes en Europe pour les secteurs de la construction et de la location. Alors que les marges des flottes sont sous pression, disposer de données fiables pour prendre des décisions opérationnelles éclairées devient essentiel. Les deux nouvelles gammes de produits Geotab ont été pensées pour permettre aux gestionnaires de flotte de maîtriser la qualité des informations qui alimentent leurs décisions et leur visibilité sur l'ensemble des actifs.

La gamme de boîtiers GO

Les boîtiers GO® et GO Plus™ reposent sur une architecture unifiée permettant d'alimenter la plateforme intelligente de Geotab avec des données précises et fiables.

Le boîtier GO intègre nativement une connectivité Bluetooth Ⓡ afin de prendre en charge les applications du conducteur, éliminant ainsi le besoin d'installation d'équipements supplémentaires. Le boîtier propose également des capacités avancées de gestion des points de données entrants et sortants pour le suivi d'indicateurs spécifiques, tels que les informations relatives à la prise de force (PTO), ou les alertes anti-sabotage « de dernier recours », alimentées par un supercondensateur qui avertit immédiatement le gestionnaire lorsque l'appareil est débranché.

intègre nativement une connectivité Bluetooth afin de prendre en charge les applications du conducteur, éliminant ainsi le besoin d'installation d'équipements supplémentaires. Le boîtier propose également des capacités avancées de gestion des points de données entrants et sortants pour le suivi d'indicateurs spécifiques, tels que les informations relatives à la prise de force (PTO), ou les alertes anti-sabotage « de dernier recours », alimentées par un supercondensateur qui avertit immédiatement le gestionnaire lorsque l'appareil est débranché. Le boîtier GO Plus est conçu pour les opérations complexes grâce à une connectivité satellite étendue aux zones à faible couverture réseau, un point d'accès Wi-Fi intégré pour les tablettes embarquées et un mode client Wi-Fi natif permettant un téléchargement automatisé des données à l'entrepôt. Une batterie interne dédiée permet également de conserver cinq secondes de données de haute résolution lors d'une collision, afin de préserver les informations nécessaires aux assurances et à la gestion des responsabilités.

Les deux appareils alimentent l'assistant IA de Geotab, Geotab Ace®, qui convertit les données des véhicules en recommandations exploitables pour les gestionnaires de flotte.

La gamme GO Anywhere

La gamme GO Anywhere offre une meilleure visibilité sur les remorques, équipements et autres outils qui gravitent autour du véhicule.

GO Anywhere est conçu pour les actifs non alimentés, tels que les remorques ou les équipements non motorisés. Conçu pour offrir jusqu'à 10 ans d'autonomie, il fournit des mises à jour horaires de localisation sans nécessiter de maintenance fréquente. En cas de vol, le mode haute fréquence peut être activé à la demande pour accélérer le suivi et faciliter la récupération.

est conçu pour les actifs non alimentés, tels que les remorques ou les équipements non motorisés. Conçu pour offrir jusqu'à 10 ans d'autonomie, il fournit des mises à jour horaires de localisation sans nécessiter de maintenance fréquente. En cas de vol, le peut être activé à la demande pour accélérer le suivi et faciliter la récupération. GO Anywhere Plus™ combine une alimentation filaire, permettant une localisation en temps réel, et une batterie de secours remplaçable sur le terrain, afin d'assurer une visibilité des données continue dans les environnements opérationnels les plus complexes. Pour les opérateurs logistiques gérant des flottes de remorques transfrontalières ou les entreprises de construction supervisant des équipements lourds sur plusieurs sites, cette solution fournit les données nécessaires pour optimiser l'utilisation des actifs et réduire les temps d'arrêt.

combine une alimentation filaire, permettant une localisation en temps réel, et une batterie de secours remplaçable sur le terrain, afin d'assurer une visibilité des données continue dans les environnements opérationnels les plus complexes. Pour les opérateurs logistiques gérant des flottes de remorques transfrontalières ou les entreprises de construction supervisant des équipements lourds sur plusieurs sites, cette solution fournit les données nécessaires pour optimiser l'utilisation des actifs et réduire les temps d'arrêt. Small Asset Tracking utilise des balises BluetoothⓇ Low Energy (BLE) et permet aux entreprises de suivre les outils et équipements portables les plus exposés aux pertes. Cette solution suit ces outils via les actifs connectés à proximité et déclenche des alertes géolocalisées lorsque des équipements sont déplacés ou oubliés.

L'ensemble de ces solutions s'intègre à la plateforme MyGeotab afin d'offrir une vue unifiée sur l'ensemble de la flotte.

« Les flottes font face à une hausse des coûts, à des marges plus serrées et à une complexité opérationnelle croissante », déclare Edward Kulperger, SVP EMEA chez Geotab. « La gamme de boîtiers GO répond directement à ces enjeux en intégrant davantage de fonctionnalités prêtes à l'emploi, sans nécessiter l'installation d'équipements supplémentaires ni de configurations complexes, tout en s'appuyant sur des données suffisamment précises pour alimenter l'IA. Avec GO Anywhere, cette visibilité s'étend désormais à l'ensemble des actifs sur site, au-delà des véhicules. »

Les deux gammes de produits seront déployées en Europe en fin d'année 2026, après leur lancement en Amérique du Nord en février dernier, et seront entièrement intégrées à la plateforme MyGeotab. Ce lancement marque une étape majeure dans la consolidation de l'écosystème matériel fragmenté sur lequel s'appuient aujourd'hui de nombreuses flottes, en remplaçant plusieurs fournisseurs distincts par une plateforme unique de données, basée sur l'IA.

Pour plus d'informations sur la gamme de boîtiers GO, rendez-vous sur : geotab.com/press-release/next-gen-go-devices/

Pour plus d'informations sur GO Anywhere, rendez-vous sur : geotab.com/fleet-management-solutions/asset-tracking/

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des opérations connectées, de la télématique vidéo et des analyses basées sur l'intelligence artificielle. Fort de la confiance de plus de 100 000 clients — des petites et moyennes flottes aux entreprises du Fortune 500, en passant par les organismes publics comme le gouvernement fédéral américain — Geotab connecte environ 6 millions de véhicules et d'actifs, traitant 100 milliards de points de données par jour. Grâce à ses certifications ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 et FedRAMP, sa plateforme ouverte et son écosystème de plus de 700 partenaires unifient sécurité, conformité et opérations au sein d'un système unique. Notre mission : rendre le monde en mouvement plus sûr, plus efficace et plus durable.

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

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