Les prix des « lauréats nationaux » sont décernés par les European Business Awards sous le parrainage de RSM à la résidence britannique d'Athènes

Les 11 entreprises ont été choisies par un panel de juges indépendants, parmi lesquels des chefs d'entreprise et des universitaires de haut niveau, comme étant les meilleures dans les différentes catégories de la compétition. Elles iront maintenant représenter leur pays lors de la phase finale de la compétition.

Cet événement a permis à des chefs d'entreprise de se réunir pour célébrer et tisser des liens avec leurs pairs après avoir été nommés sur la liste des entreprises « à surveiller », une liste publiée en décembre de l'an dernier sur laquelle figurent des entreprises de premier plan qui espèrent faire partie des lauréats nationaux.

Les lauréats nationaux sont :

Entreprise Catégorie Socialab Prix de l'innovation EpsilonNet Prix de la technologie numérique ELVIAL Prix ELITE de la stratégie de croissance de l'année IKTINOS HELLAS SA Prix Germany Trade & Invest de l'expansion internationale Koukakis Farm S.A. Prix de l'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros medbest Prix de l'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros Attica the department Prix de l'entreprise de l'année avec un store chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros REZOS BRANDS S.A. Prix de l'engagement de la clientèle et des marchés Owiwi Private Company Prix de la nouvelle entreprise de l'année AB Vasilopoulos Prix de la responsabilité sociale et de la sensibilisation environnementale AKROLITHOS Prix du développement du lieu de travail et des personnes

Kate Smith CMG, l'ambassadrice britannique, a déclaré : « C'est avec un grand plaisir que j'accueille les European Business Awards à la résidence britannique avec notre intervenant invité Kyriakos Mitsotakis. C'était une excellence occasion de célébrer certaines des entreprises les plus innovantes, prospères, responsables et extraverties d'Europe - qui se trouvent également être grecques - et de renforcer les liens commerciaux étroits qui existent entre nos deux pays. »

Les cabinets RSM fournissent des services d'audit, de fiscalité et de conseil à des clients du monde entier. Au sein de l'Europe, les cabinets RSM disposent d'experts dans 43 pays qui constituent une équipe intégrée, partageant leurs compétences, leurs connaissances et leurs ressources dans le cadre d'une approche axée sur le client, qui repose sur une compréhension approfondie des activités des clients.

M. Athos Stylianou, associé directeur de RSM Greece, a déclaré : « Le fait que 11 entreprises grecques fassent partie des lauréats nationaux cette année, dans le cadre d'une compétition si prestigieuse, démontre le haut niveau de l'entrepreneuriat grec, et cela nous rend très heureux et fiers. »

« Pour un pays relativement petit comme le nôtre, le fait que nous ayons 11 lauréats nationaux à travers toute l'Europe est sans aucun doute un accomplissement important. La Grèce fait partie des rares pays qui ont plus de 10 lauréats, et nous avons le même nombre de lauréats que l'Allemagne, la France et la Suède. Bonne chance à tous les lauréats nationaux et félicitations d'être arrivés jusqu'ici ! »

Les lauréats nationaux seront à nouveau jugés dans leur catégorie respective, et les vainqueurs finaux de chaque catégorie seront annoncés lors du gala final des European Business Awards qui se tiendra à Varsovie, en Pologne, le 23 mai 2018.

Parallèlement, les entreprises participant à la compétition sont également soumises à un vote du public en vue de la nomination du « champion européen du public » lors du gala final. Le vote du public est ouvert pour atteindre des personnes du monde entier. L'an dernier, près de 250 000 votes ont été décomptés. Pour voir les vidéos et voter pour votre entreprise préférée, rendez-vous sur : http://www.businessawardseurope.com

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 11e année. Ils ont été créés pour favoriser le développement d'un milieu d'affaires plus solide et plus prospère à travers l'Europe. L'an dernier, ils ont vu participer plus de 33 000 entreprises de 34 pays différents. Les sponsors et les partenaires de la compétition incluent RSM, ELITE, Germany Trade & Invest et PR Newswire.

À propos des European Business Awards :

L'objectif premier des European Business Awards est de soutenir le développement d'un milieu d'affaires plus robuste et plus performant à travers l'Europe.

Le programme European Business Awards poursuit trois objectifs au profit du milieu d'affaires européen :

- Célébrer et soutenir la réussite des individus et des entreprises

- Offrir et promouvoir des exemples d'excellence à suivre par le milieu d'affaires

- Stimuler le débat sur des sujets clés au sein du milieu d'affaires européen

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 11e édition. L'an dernier, ils ont vu participer plus de 33 000 entreprises de 34 pays différents. Les sponsors et les partenaires de la compétition incluent RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk et SDL Managed Translation. http://www.businessawardseurope.com.

À propos de RSM :

RSM est le sixième plus grand réseau de cabinets indépendants d'audit, de fiscalité et de conseil, englobant plus de 120 pays, 800 bureaux et plus de 43 000 personnes à travers le monde. Au total, les honoraires du réseau se chiffrent à 5,1 milliards de dollars américains.

En tant qu'équipe intégrée, nous partageons nos compétences, nos connaissances et nos ressources dans le cadre d'une approche axée sur le client, qui repose sur une compréhension approfondie des activités de nos clients. C'est ainsi que nous leur permettons de progresser en toute confiance et de réaliser pleinement leur potentiel.

RSM est membre du Forum of Firms, avec pour objectif partagé de promouvoir des normes uniformes et de haute qualité en matière de pratiques financières et d'audit à travers le monde.

RSM est la marque utilisée par un réseau de sociétés de comptabilité et de conseil indépendantes qui exercent pour leur propre compte. RSM International Limited ne fournit pas directement de services de comptabilité et de conseil. Les entreprises membres partagent une vision commune visant à offrir des services professionnels de haute qualité, aussi bien sur leur marché national que pour répondre à la demande de services professionnels de leurs clients à l'international. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme complet visant à partager les meilleures pratiques et à donner plus d'opportunités de croissance aux entreprises à forte croissance, en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme innovant basé sur une formation exclusive et un modèle de tutorat, bénéficiant d'un accès au milieu des affaires et à la communauté financière. Son objectif est de préparer les entreprises pour leur prochaine phase de croissance et d'investissement.

Pour de plus amples informations sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, rendez-vous sur le site : http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le premier fournisseur mondial de communiqués de presse et d'outils de communication d'entreprise permettant à ses clients de diffuser des informations et des contenus riches. Nous diffusons les contenus de nos clients à travers les canaux traditionnels, numériques et les réseaux sociaux en temps réel avec un suivi et des rapports entièrement exploitables.

Fort du plus grand réseau de distribution et d'optimisation de contenus multicanal et multiculturel au monde et d'une suite complète d'outils et de plateformes de workflow, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir chaque occasion, où qu'elle se présente. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations sur PR Newswire, rendez-vous à l'adresse http://www.prnewswire.co.uk

À propos de Germany Trade & Invest :

Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. La société aide à créer et à garantir des opportunités d'emploi supplémentaires, renforçant ainsi l'Allemagne en tant que lieu d'implantation des entreprises. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger ainsi qu'un réseau de partenaires à travers le monde, Germany Trade & Invest aide les entreprises allemandes à s'installer sur les marchés étrangers, promeut l'Allemagne comme lieu d'implantation pour les entreprises et assiste les sociétés étrangères qui s'installent en Allemagne.

Autres partenaires et sponsors :

Bureau Van Dijk :

Bureau Van Dijk (BVD) est une filiale de Moody's Analytics qui capture et traite les informations sur les entreprises privées pour une meilleure prise de décisions et une efficacité accrue. Avec des informations sur plus de 275 millions d'entreprises dans tous les pays du monde, BVD est la source de données sur les entreprises privées. La certitude est très prisée en affaires et BVD fournit à ses clients les meilleures données disponibles. Inscrivez-vous pour un essai gratuit sur : http://www.bvdinfo.com

SDL Managed Translation :

SDL est un innovateur international en matière de technologies, de services et de gestion de contenu de traduction linguistique. Au cours des 25 dernières années, SDL a généré d'excellents résultats commerciaux à travers des expériences numériques nuancées avec des clients du monde entier. Pour de plus amples informations sur les services et technologies linguistiques de SDL, ou si vous avez besoin d'aide pour vous internationaliser avec rapidité et efficacité, veuillez envoyer un courriel à mantra@sdl.com ou visitez http://www.sdl.com/managed-translation.

Mécènes fondateurs :

Les quatre mécènes fondateurs sont AirX, Megazyme, Alpha Trains Group et Remedica, tous membres de la communauté European Business Awards. Ces entreprises prospères sont de brillants exemples incarnant les valeurs fondamentales de la compétition : succès, innovation et éthique. Grâce à leur mécénat, elles facilitent la création d'entreprises et de communautés d'affaires plus prospères en Europe. Pour plus d'informations sur les mécènes fondateurs, veuillez consulter : https://www.businessawardseurope.com/patrons

