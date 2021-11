Liberais ganham opção de formação à distância

Desta vez, o investimento é em um curso de formação à distância baseado em quatro pilares: economia, política, empreendedorismo e liderança. "Este projeto representa um marco na história do Instituto. Trata-se do nosso método de formação em um formato escalável e acessível para todo o Brasil. Com este projeto a gente dá um passo gigante em direção a nossa missão", destaca o presidente do IFL-SP, Márcio Ramos.

Intitulado "Um Pequeno Passo para Liberdade", o curso possui 8 horas de duração e é dividido em 11 módulos. O conteúdo foi construído por 12 professores, 10 deles associados e alumni do IFL-SP e dois convidados: Rogério Chér, referência em liderança e cultura organizacional, e Raphael Lima, um dos pioneiros em conteúdo e formação liberal. O curso custa R$358,90 ou 12x R$29,90, e pode ser acessado através da plataforma de cursos Cursology. Após a conclusão, o aluno recebe um certificado exclusivo, explica Stéfano Frontini, diretor que assumiu a missão junto com mais seis associados de viabilizar este grande projeto.

O Instituto também conta com o ciclo de formação presencial em São Paulo com duração de aproximadamente 36 meses, que envolve três frentes de atuação: a parte teórica, que concentra o compartilhamento de informações sobre temas como liderança, liberalismo e empreendedorismo; a prática, que demanda a participação em projetos e liderança de times; e a realização de eventos, como palestras e workshops.

De forma totalmente gratuita, o IFL-SP oferece outras opções para fomentar a educação liberal: o podcast "Acendendo as Luzes" pode ser conferido no Spotify e em outras plataformas, o livro anual que reúne os principais artigos escritos pelos associados pode ser baixado no site do Instituto e o conteúdo do 8º Fórum Liberdade e Democracia, bem como das edições anteriores, podem ser encontrados no canal do IFL-SP no YouTube.

Serviço

Curso - Um Pequeno Passo para Liberdade

Investimento: R$358,90 ou 12x R$29,90

Inscrições: https://www.cursology.com.br/iflsp/

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=laYrNZw1biY

