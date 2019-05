Liga Mundial Islâmica realizou Congresso sobre "Valores de moderação e de ponderação no Sagrado Alcorão e da Suna" durante o Ramadã

SÃO PAULO, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Liga Mundial Islâmica realizou, entre os dias 27 e 29 de maio, em Mecca (cidade da Arábia Saudita considerada a mais sagrada no mundo para os muçulmanos), o Congresso sobre "Os valores da moderação e da ponderação nos textos do Sagrado Alcorão e da Suna (caminho trilhado pelos profetas)". Participaram em torno de 90 países.

Neste evento, estiveram presentes várias entidades: o presidente do Centro de Divulgação Islâmica para América Latina (CDIAL) – Ahmad Ali Saifi – e o vice-presidente Ali Saifi. "Estamos muito felizes em participar deste importante evento. Nosso objetivo é pregar a paz e a clemência que são as mensagens de Deus (Allah). Precisamos aceitar melhor uns aos outros, participar de diversas ações positivas e valorizar mais o ser humano. A América Latina foi muito bem recebida neste congresso", comenta o presidente da Cdial.

O representante do Ministério de Assuntos Islâmicos da Arábia Saudita para Colômbia, Issa Garcia, comentou sobre a importância da sociedade muçulmana entender e interpretar os textos religiosos de maneira moderada. Já o presidente da Anaji – Associação Nacional de Juristas Islâmicos – Girrard Mahmoud Sammour – ressaltou que o congresso proveu ações fortalecidas e tolerantes. "Tivemos a oportunidade de obter novos conhecimentos e entender melhor os objetivos da nossa religião".

Para a Associação Islâmica da Bolívia, representada pelo seu presidente, Ayman Taramisi, "é fundamental aprofundarmos nossos valores e princípios do Alcorão, para que possamos difundir as mensagens relatadas neste congresso. São muito válidas", complementa. E para o presidente do Centro Islâmico do Uruguai, Ali Ahmad Manan, "precisamos ser mais enfáticos na preservação de nossos valores religiosos e sermos mais equilibrados", defende. Nuridien Kosbar, da Mesquita do Chile, ressaltou que o evento foi uma oportunidade única e comentou das diversas ações que devem ser tomadas para um mundo melhor. www.islambr.com.br

LN Comunicação

Lucia Nunes – diretora e jornalista

11 3458.7741 / 99968.4105

assessoriadeimprensa@lncomunicacao.com.br

FONTE Liga Mundial Islâmica

Related Links

http://www.islambr.com.br



SOURCE Liga Mundial Islâmica