L'intelligence artificielle et la blockchain comptent transformer 1 milliard de personnes en entrepreneurs d'ici 2040

La technologie blockchain continue d'être l'une des technologies émergentes les plus excitantes aujourd'hui dans le monde. Les particuliers, les entreprises et même les gouvernements développent les moyens d'utiliser cet outil révolutionnaire pour faire avancer leurs processus. De nombreux experts ont déclaré que la blockchain détient la clé pour l'actualisation d'un certain nombre d'importantes percées technologiques. Dans la brume de l'enthousiasme et de l'optimisme, le cœur du discours entourant la blockchain tend à focaliser sur les forces et les faiblesses de la technologie.

L'un des personnages clés de la communauté blockchain et de la crypto-monnaie est Fabio Zoffi, président et directeur exécutif du ORS GROUP. Voici comment a commencé son voyage vers les rives de la blockchain.

En début d'année, M. Zoffi a écrit : « Mon voyage vers les rives de la blockchain se révèle être semblable à une composition musicale de ce que j'ai raisonné et de ce à quoi j'ai partiellement donné suite au cours des quelques dernières années -la vraie nature du capitalisme et de l'argent, comment transformer les technologies en entreprises prospères, la facilitation de percées scientifiques en robotique et I.A., et les conséquences pour la société. »

Étant un entrepreneur en série, il a commencé ce voyage il y a cinq ans, quand il a rencontré son ami et partenaires d'affaires, Pierluigi Riva. Riva est le fondateur et la tête pensante du ORS GROUP en matière de produits, un fournisseur mondial d'algorithmes et de solutions logicielles optimisant les chaînes de valeur. Le scientifique, élevé au Piedmont et éduqué à Londres, dirigeait la société depuis 15 ans à ce stade.

Cinq ans plus tard, en mars cette année, la société à croissance rapide qui est présente, notamment, en Italie, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, a annoncé son expansion dans l'espace Blockchain. En combinant la puissance de l'I.A. avec la technologie blockchain, grâce aux « Hypersmart Contracts » récemment créés, le groupe a pour objectif d'autonomiser 1 milliard de petits entrepreneurs d'ici 2040.

En observant l'impact de l'automatisation au cours de ses 20 ans d'histoire, le groupe est devenu particulièrement conscient d'un avenir dans lequel quelques entreprises géantes et particuliers fortunés pourraient contrôler les usines robotiques et les actifs globaux. Sa mission est d'éviter ce scenario en offrant ses algorithmes et sa technologie aux masses. N'importe quelle personne de talent peut donc devenir un entrepreneur avec un avantage compétitif durable dans son domaine.

La firme de haute technologie internationale possède une solide équipe de scientifiques et de développeurs en TI, y compris des mathématiciens, des économétriciens, et des économistes. Ses clients comprennent des entreprises Fortune 2000 représentant des industries telles que la vente de détail, l'énergie, la finance, et la fabrication. Les solutions logicielles du ORS GROUP économisent plus de 1 milliard USD par an à leurs clients.

L'ORS GROUP a reconnu que la blockchain peut être utilisée pour collecter et partager des informations en toute facilité parmi des organisations indépendantes décentralisées et que les contrats intelligents Ethereum sont extrêmement utiles pour exécuter des paiements instantanés sans intermédiaires financiers. Il a donc formulé le nouvel « Alphabet numérique » qui connecte l'I.A., la blockchain et la crypto-monnaie, grâce à ses « Hypersmart Contracts » nouvellement créés.

Les Contrats Hypersmart servent de connecteurs intelligents qui activent des algorithmes I.A. pour résoudre des problèmes complexes en termes d'efficacité et d'optimisation en utilisant des données stockées sur la chaîne. Ils peuvent également fournir des paiements de crypto-monnaie instantanés. Ensemble, ces technologies peuvent améliorer de manière significative les chaînes de valeur globales, dont même les petits agriculteurs peuvent bénéficier.

Les algorithmes peuvent par exemple être utilisés pour prédire le rendement des cultures et pour l'optimisation dynamique des prix tandis que la blockchain peut être utilisée pour assurer la transparence de l'ensemble de la chaîne alimentaire, et la crypto-monnaie est utilisée pour recevoir des paiements immédiats. En fin de compte, les petits agriculteurs peuvent retrouver des capacités de négociation avec les distributeurs et rivaliser globalement. Regardez Dr. Zoffi expliquer comment les contrats hypersmart peuvent autonomiser les entrepreneurs globalement : Vidéo.

Le Groupe et Eidoo, une application qui permet de généraliser l'utilisation de la crypto-monnaie avec un portefeuille multidevises, ont clôturé un accord de vente visant à intégrer le Crypto Robo Advisor « Hypersmart Contract » d'ORS au portefeuille Eidoo. Les utilisateurs d'Eidoo peuvent utiliser automatiquement des algorithmes I.A. en négociant et en investissant des actifs crypto en fonction de leurs propres préférences et profils de risque.

Avec plus de 200 000 téléchargements à l'échelle mondiale, Eidoo est en voie de de devenir un leader offrant des fonctionnalités avancées liées à la blockchain.

L'ORS GROUP offre ces algorithmes et ces solutions à l'ensemble de la communauté en fournissant les éléments de base de la technologie ABC : Intelligence artificielle, Blockchain, et Crypto-monnaie aux entrepreneurs.

Dr. Zoffi a mentionné précédemment que l'automatisation et l'IA vont de toute évidence changer très rapidement le monde. Fabio veut que l'ORS GROUP contribue à assurer un avenir brillant pour nos enfants, et non pas un avenir dystopique. Le groupe a pour mission de bâtir un avenir plus créatif, plus entrepreneurial et plus égalitaire. Il s'inquiète du fait que tout le monde n'a pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour gérer et développer une entreprise capable de rivaliser à l'échelle mondiale ; mais, grâce au nouvel Alphabet numérique d'ORS, ils seront désormais bien équipés.

« Quand j'ai découvert la technologie blockchain, tout est tombé en place dans mon esprit et nous avons décidé de nous lancer dans le monde crypto afin d'autonomiser une communauté de développeurs et d'entrepreneurs à l'échelle mondiale. » - Fabio Zoffi.

Qu'est-ce qui différencie ORS et rend son histoire unique ? Voici un exemple : Pour une société mondiale de fabrication et de détail dont le chiffre d'affaires dépasse les 10 milliards USD, notre logiciel à base d'I.A. décide en temps réel la distribution annuelle de 20 millions d'articles à près de 300 000 clients à partir d'un réseau de 200 centres de distribution et entrepôts. Et, en prenant ces décisions (« qui doit recevoir quoi, quand et comment ? »), les algorithmes optimisent l'ensemble de la chaîne logistique et envoient même des commandes aux systèmes, applications, et produits pour l'exécution. Les résultats sont significatifs : une réduction de 50 % des inventaires et 200 millions USD d'économies chaque année. Voyez comment dans cette Vidéo.

Fondé en Italie et aujourd'hui d'envergure mondiale, l'ORS GROUP est une société logicielle qui possède plus de 20 ans d'expérience en fourniture de solutions logicielles d'optimisation sophistiquées basées sur l'I.A. à une vaste clientèle internationale (http://www.ors.ai ).

Leur nouveau produit, les Contrats Hypersmart (« CHS »), a pour but de fournir un accès à plus de 1000 algorithmes exclusifs et des centaines de solutions logicielles à la communauté Crypto et à des entreprises établies (http://www.orsgroup.io ).

