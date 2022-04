Lista Elege as 50 Mulheres de Maior Impacto da América Latina em 2022

Publicação destaca personalidades marcantes do ano e que repercutem além de seus setores de atuação

SÃO PAULO, Brasil, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Bloomberg Línea, multiplataforma de notícias, lançou nesta segunda-feira (25) a lista com as 50 Mulheres de Impacto da América Latina em 2022. A seleção traz personalidades femininas que, com seus esforços individuais e coletivos, representam um impacto social, cultural, financeiro e representativo além dos limites de seus setores. O conteúdo está disponível no site em www.bloomberglinea.com

A escolha dos nomes foi feita pelo time de jornalistas da Bloomberg Línea, que destacou 50 personalidades de diferentes áreas em 14 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, México, Costa Rica, Guatemala. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Equador, Chile, Venezuela e Peru.

A lista não é um ranking, mas uma vitrine das mulheres que mudam as regras do jogo na região, complementando as seleções de latino-americanos publicadas pela Bloomberg Línea no ano passado: os 500 Mais Influentes da América Latina e os 100 Empreendedores de 2021.

As 50 Mulheres de Impacto da América Latina em 2022

Para a escolha dos nomes da lista mais recente, a equipe editorial avaliou três pontos principais: liderança, impacto financeiro e influência social. As mulheres destacadas, apesar de ainda minoria em cargos de liderança em grandes empresas, mostram a força que têm em seus setores em 2022.

Após anos tão desafiadores como os pandêmicos 2020 e 2021, este ano começou com ares de renovação e mudança, com destaque especial para o avanço da vacinação contra a covid-19 em todo o mundo e o maior controle da doença pela ciência global.

Diante deste cenário, o time de jornalistas da Bloomberg Línea priorizou nomes de mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação e foram além, impactando a cadeia ou sociedade ao redor. As personalidades listadas produziram riquezas, criaram empregos, fomentaram a inovação e, acima de tudo, mostraram que a liderança feminina pode ser uma resposta a muitos desafios da América Latina.

O grupo inclui executivas das áreas financeira, do varejo, de tecnologia, além do mercado imobiliário, personalidades do entretenimento, da música e do esporte.

Das 50, foram 15 brasileiras selecionadas. Dentre elas estão: Cristina Betts (Iguatemi), Bedy Yang (500 Global), Fernanda Ribeiro (Conta Black), a jogadora Marta, bem como a atriz Bruna Marquezine e a influenciadora Gessica Kayane, a Gkay. Elas se juntam a outros nomes na América Latina como a atriz Colombiana Sofia Vergara e a estilista da Venezuela Carolina Herrera. Confira a lista na integra.

Sobre a Bloomberg Línea

A Bloomberg Línea é uma multiplataforma de notícias de negócios na América Latina e Caribe. Oferece para a audiência e anunciantes um conjunto de produtos digitais que atendem ao público financeiro e de negócios em português e espanhol. A empresa conta com os recursos globais da Bloomberg Media e a força dos 2.700 jornalistas e analistas em 120 países para criar um destino de notícias para o público em rápido crescimento na América Latina e no Caribe. Apresenta conteúdo traduzido da Bloomberg e reportagens locais produzidas por uma equipe de mais de 70 colaboradores na região. Disponível em várias plataformas, incluindo desktop, celular, eventos, podcasts e mídias sociais, a marca de notícias oferece ampla cobertura sobre empresas, pessoas, eventos e ideias que ditam tendência nos mercados em toda a América Latina.

FONTE Bloomberg Linea

