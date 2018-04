Live Nation amplía el Festival Passport para 2018 con nuevo nivel VIP y acceso a más de 100 festivales internacionalmente

Después de vender todos sus pasaportes en su año inaugural, Live Nation está ampliando la épica experiencia aumentando en más del doble la cantidad de Festival Passports disponibles para 2018 a 2.500 pases, otorgando a los compradores acceso de Admisión General (GA) a los más de 100 festivales participantes en todo el mundo. Además, Live Nation tiene el placer de ofrecer a los entusiastas de la música el primer VIP Festival Passport, dando a 100 compradores afortunados entrada VIP. El nivel GA del Festival Passport tiene un precio de $999 USD, mientras el precio del nivel VIP es de $5,000 USD.

Los titulares del Festival Passport tendrán acceso a más festivales este año que nunca antes, con entrada ilimitada a más de 100 de los festivales únicos de Live Nation en todo el mundo, entre ellos el Austin City Limits Music Festival (Estados Unidos), Bonnaroo Music and Arts Festival (Estados Unidos), Download (Reino Unido, España, Francia, Australia), Electric Daisy Carnival (Estados Unidos), Falls Festival (Australia), Firenze Rocks (Italia), Governors Ball Music Festival (Estados Unidos), Lollapalooza (Alemania, Francia, Estados Unidos), Rock Werchter (Bélgica), Sasquatch! Music Festival (Estados Unidos) y muchos más. Además, Sydney City Limits (Australia), Creamfields (China), RedFestDXB (Emiratos Árabes Unidos), Impact Festival (Polonia), Openair Frauenfeld (Suiza), y Edinburgh Summer Sessions (Reino Unido) son nuevos festivales añadidos al Festival Passport para 2018. Para ver un mapa completo de los festivales participantes en todo el mundo, entre AQUÍ.

Los pases del Festival Passport del año pasado se vendieron en 24 horas, y los compradores quedaron tan encantados con la experiencia que crearon su propia comunidad de Titulares Oficiales del Festival Passport de Live Nation para compartir historias y planear juntos viajes a festivales.

"Los festivales musicales giran en torno a la experiencia y creamos el Festival Passport como una forma innovadora de amplificar la experiencia para los fans de la música en nuestros más de 100 festivales en todo el mundo", dijo Lisa Licht, directora general de Mercadotecnia de Conciertos en los Estados Unidos de Live Nation. "El Festival Passport es el tributo de Live Nation a nuestra increíble comunidad de festivales, y nos entusiasma seguir ampliando el programa este año incrementando la cantidad de Festival Passports disponibles y agregando un nuevo nivel VIP. Los que compraron el Festival Passport el año pasado ya son parte de la familia de Live Nation. Su pasión por Live Nation y nuestros festivales es ¡increíble!"

Live Nation utilizará la plataforma Verified Fan™ de Ticketmaster para asegurar que todos los Festival Passports lleguen a las manos de fans, y no de especuladores o bots. La inscripción de Verified Fan™ comienza hoy, lunes 9 de abril, a las 8 am, hora de verano del Pacífico (PDT), y cierra el jueves 12 de abril a las 8 pm PDT en http://festivalpassport.tmverifiedfan.com/. Los fans de la música en vivo que reciban un código tendrán la oportunidad de comprar un Festival Passport de nivel GA o VIP cuando salgan a la venta el martes 17 de abril a las 8 am PDT en LiveNation.com/Passport (hasta que se agote la cantidad de pasaportes, cada uno en cantidades limitadas).

NOTA: Con el propósito de evitar a los especuladores y garantizar que los fans sean los únicos que tienen acceso a este programa especial, el nombre completo legal del comprador debe coincidir con el de su identificación con foto para que se otorgue la entrada a cada festival. Los gastos de transporte, pasaje de avión, hotel, estacionamiento y cualquier otro gasto no están incluidos en ninguno de los Festival Passports y la organización será responsabilidad del comprador. No está incluido el acampamiento en la sede a menos que se indique otra cosa aquí para el nivel GA o aquí para el nivel VIP. Los titulares del Festival Passport deben contactar al Concierge Internacional del Festival en IntlFestivalConcierge@LiveNation.com o al Concierge del Festival en los Estados Unidos en FestivalConcierge@LiveNation.com dos semanas antes del evento para recibir ayuda al reservar un puesto. Solo se podrá comprar un Festival Passport de Admisión General o VIP por persona. El Festival Passport no es transferible ni reembolsable. Vea los Términos de Uso completos del Festival Passport aquí. Los Festival Passports son válidos desde abril de 2018 hasta abril de 2019.

