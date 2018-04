Live Nation propose un tout nouveau volet VIP du Festival Passport 2018 et un accès à plus de cent festivals dans le monde

Après avoir écoulé dans leur totalité les Festival Passports lors de la première année, Live Nation étend cette extraordinaire expérience en doublant leur nombre en 2018, à savoir 2 500 pass, assurant aux acheteurs un accès garanti à plus de 100 festivals dans le monde entier. En outre, Live Nation est ravi d'offrir aux inconditionnels de la musique le tout premier Festival Passport VIP, permettant à cent grands chanceux d'entrer en mode VIP. L'abonnement accès garanti est disponible pour 999 USD, tandis que le volet VIP coûte 5 000 USD.

Celles et ceux qui disposent d'un Festival Passport auront accès, cette année, à plus de festivals que jamais, avec un accès illimité à plus de cent festivals exceptionnels de Live Nation à travers le monde, dont Austin City Limits Music Festival (États-Unis), Bonnaroo Music and Arts Festival (États-Unis), Download (Royaume-Uni, Espagne, France, Australie), Electric Daisy Carnival (États-Unis), Falls Festival (Australie), Firenze Rocks (Italie), Governors Ball Music Festival (États-Unis), Lollapalooza (Allemagne, France, États-Unis), Rock Werchter (Belgique), Sasquatch! Music Festival (États-Unis) et bien plus. En outre, Sydney City Limits (Australie), Creamfields (Chine), RedFestDXB (ÉAU), Impact Festival (Pologne), Openair Frauenfeld (Suisse) et Edinburgh Summer Sessions (Royaume-Uni), sont ajoutés cette année au Festival Passport 2018. Pour voir tous les festivals participants à travers le monde, cliquez ICI.

L'an dernier, les pass du Festival Passport étaient épuisés en moins de 24 heures et les heureux acquéreurs en étaient si satisfaits qu'ils ont créé leur propre communauté - Official Live Nation Festival Passport Holders - pour partager leurs expériences et programmer ensemble leurs festivals.

« Les festivals de musique, c'est du ressenti, et nous avons créé le Festival Passport comme un moyen innovant de l'amplifier, pour le plus grand bonheur des amateurs de musique à travers nos plus de 100 festivals dans le monde entier », a déclaré Lisa Licht, la directrice marketing pour les concerts Live Nation aux États-Unis. « Le Festival Passport est un hommage de Live Nation à notre incroyable communauté de festivals et nous sommes ravis d'étoffer le programme cette année en augmentant leur nombre et en ajoutant un tout nouveau volet VIP. Celles et ceux qui ont acheté le Festival Passport l'an dernier font désormais partie de la famille Live Nation. Leur enthousiasme pour Live Nation et nos festivals est génial ! »

Live Nation utilisera la plateforme Verified Fan™ de Ticketmaster pour veiller à ce que tous les Festival Passports soient entre de bonnes mains et non des revendeurs ou des bots. L'inscription à Verified Fan™ commence aujourd'hui, lundi 9 avril à 8h HNP et prend fin le jeudi 12 avril à 20h HNP, sur le site http://festivalpassport.tmverifiedfan.com/. Les amateurs de concerts qui reçoivent un code peuvent alors acheter un Festival Passport - accès garanti ou VIP - une fois mis en vente, à partir du mardi 17 avril à 8h HNP sur LiveNation.com/Passport (jusqu'à épuisement du stock, quantités limitées pour chaque produit).

NOTE : pour écarter les revendeurs et s'assurer que seuls les amateurs aient accès à ce programme particulier, les noms complets des acheteurs doivent correspondre à leur carte d'identité avec photo, pour que l'accès leur soit garanti à chaque festival. Les transports, les billets d'avion, l'hébergement, le stationnement et autres frais ne sont pas inclus dans le Festival Passport et il appartient à l'acheteur de s'organiser en conséquence. Le camping sur le site n'est pas compris, sauf indication contraire ici pour la version accès garanti ou ici pour le VIP. Les détenteurs de Festival Passport doivent contacter l'International Festival Concierge sur le site IntlFestivalConcierge@LiveNation.com ou le Festival Concierge pour les États-Unis sur le site FestivalConcierge@LiveNation.com deux semaines avant l'événement, pour obtenir de l'aide et réserver une place. Un seul achat par personne, de General Admission (Entrée Générale) ou de Festival Passport VIP, est possible. Le Festival Passport n'est ni cessible, ni remboursable. Voir les conditions d'utilisation complètes du Festival Passport ici. Le Festival Passport est valide d'avril 2018 à avril 2019.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la principale société de divertissement en direct au monde ; elle comprend Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship, les leaders du marché mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.livenationentertainment.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/664087/festival_passport_Live_Nation.jpg

SOURCE Live Nation

Related Links

http://www.livenationentertainment.com

http://www.livenation.com