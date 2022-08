Livro mostra o caminho para a felicidade no século 21

Publicação de Rodrigo Barreto, mentor de Produtividade & Equilíbrio, apresenta a solução para combater um dos grandes males de nossos tempos: a falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Quando está trabalhando, você gostaria de estar com a família ou se divertindo com amigos? Ou quando está se divertindo ou descansando, costuma se cobrar, pois acha que deveria estar fazendo algo mais produtivo?

Neste século 21, muitas pessoas se sentem assim. Esse desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é fonte de estresse e ansiedade, além de trazer sensações negativas como culpa, insegurança e angústia.

"Muitas pessoas priorizam um dos aspectos de sua vida em detrimento do outro, como se não fosse possível equilibrar uma vida profissional de sucesso com uma vida pessoal feliz e sadia." — diz o especialista Rodrigo Barreto.

Todos nós conhecemos pessoas tão dedicadas à sua evolução profissional e financeira, que não conseguem dedicar tempo para sua vida pessoal. Assim como conhecemos pessoas que levam uma vida social rica, aproveitam seus momentos de lazer e descanso, mas não conseguem ter prazer em sua vida profissional. O trabalho é apenas uma obrigação.

"Já as pessoas com equilíbrio conseguem estar 100% presentes, de corpo e de mente, tanto em seus momentos de lazer como no trabalho. Uma reunião de tomada de decisões em uma segunda-feira é tão interessante quanto um passeio de bicicleta com a família na sexta-feira. Equilíbrio é isso." — explica Rodrigo.

O segredo da Felicidade

Em seu livro Equilíbrio: um guia para conciliar sua vida pessoal e profissional, o autor compartilha um passo a passo para que as pessoas aprendam a encontrar seu equilíbrio e resgatar sua qualidade de vida.

O autor baseia este aprendizado nos "5 Pilares da Produtividade" que levarão ao equilíbrio: Autoconhecimento; Planejamento; Atitude; Disciplina e Foco.

"Imagine uma pessoa que pouco se conhece, não tem objetivos bem definidos, não planeja suas ações, não toma as atitudes para mudar sua vida, não tem disciplina e não consegue se concentrar em suas tarefas. Fica muito difícil ser uma pessoa equilibrada assim. — explica o autor

Rodrigo mostra que a integração entre esses cinco conceitos é lógica e natural. Pelo autoconhecimento a pessoa descobre seu propósito e seus valores. Tendo consciência de sua própria natureza, é preciso estabelecer um planejamento para conquistar seu equilíbrio, mantendo-se fiel a seu propósito e respeitando sua essência. Mas, de nada adianta ter um plano se a pessoa não tem disposição para colocá-lo em prática. Para isso é necessário que ela tenha atitude para transformar seu plano em ação e disciplina para ter a consistência necessária para perseguir seus objetivos. O foco é essencial para que o indivíduo não se perca em atividades que o tiram do caminho de sua verdadeira felicidade.

O domínio destas cinco habilidades levará ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e à uma vivência mais completa e integrada à sua família, seus colegas de trabalho e amigos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886383/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886382/2.jpg

FONTE Rodrigo Barreto Consultoria e Treinamentos

SOURCE Rodrigo Barreto Consultoria e Treinamentos