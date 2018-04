Llega Art With Me*GNP: el primer Festival de Arte y Cultura de Tulum

"Como dueños de empresas locales, es nuestra responsabilidad informarnos sobre los problemas medioambientales de la región y sus soluciones para poder desarrollar prácticas empresariales que estén en armonía con nuestro ambiente natural", afirmó David Graziano, fundador de Art With Me*GNP. "En su año inaugural, he visto a Art With Me reunir a más de 25 empresas locales en torno a este objetivo común. Es un primer paso muy emocionante. Espero que Art With Me se convierta en un punto de referencia para el turismo y (los viajes como) el estilo de vida en Tulum, para lograr que la gente no solo venga a Tulum de vacaciones, sino que también tenga un rol activo (en proteger) protegiendo este lugar, ahora y para las futuras generaciones".

La experiencia Art With Me*GNP tendrá lugar en algunas de las sedes, hoteles y restaurantes más famosos y queridos de Tulum, tanto en (la ciudad de Tulum) el pueblo como en la playa(. Entre ellos podemos citar) incluyendo a Ahau Tulum, Alaya, Aldea Zama, Arthouse Tulum, Azulik, Be Tulum, Boa Beach Tulum, Casa Malca, Chiringuito Tulum, El Pez, Habitas, Kai, Holistika Tulum, La Zebra, Mia Beach Club en Los Lirios, Mezzanine, Mi Amor, Nomade Tulum, Papaya Playa Project, Selva Zama, Tulum Art Club y Villa Pescadores, entre otros. Art With Me*GNP ofrecerá una serie de experiencias que destacarán las innovaciones artísticas en diferentes entornos: culinario, visual, sustentable, cultural y vivencial, todos con la intención de usar las artes creativas para concientizar sobre cuestiones medioambientales que nos afectan a nivel local y mundial.

Durante cuatro días de inmersión total, los asistentes tendrán la oportunidad de participar íntimamente en activaciones vivenciales en torno a siete pilares fundamentales:

Arte conmigo: Celebra la innovación artística de la mano de pintores, artistas visuales, escultores y artistas locales y ayuda a concientizar sobre temas sociales y medioambientales. Algunas de las instalaciones artísticas más (anticipadas) destacadas serán Ilumina, del artista mexicano Pablo Vargas; The Gamelatron, de Aaron Taylor Kuffner; una instalación sobre el medio ambiente y el proyecto fotográfico de Alejandro Durán; y un recorrido selvático para ver piezas de arte en Holistika (Jungle Art Walk) en colaboración con (el) Tulum Art Club. También participarán en Art With Me*GNP los artistas Carlito Dalceggio, Daniel Popper, Pedro Friedeberg, Diana García, Dr. Lakra, Christopher Pugliese, Giorgio Casu, Guillem Font, Felipe Céspedes, Heather Hansen, Javier Sánchez, James Flynn, Katia Guzmán, Luis Safa, Marco Castro, Olivia Steele, Paloma Torres, (Pedro Friedeberg), Pepe Soho, Peter Ruprecht, Sabino Guisu, Senkoe, Victoria Villasana y Xawery Wolski.

Come conmigo: Art With Me*GNP colaborará con renombrados chefs mexicanos y de todo el mundo para presentar menús innovadores, degustaciones exclusivas y experiencias culinarias únicas en algunos de los mejores restaurantes de Tulum, como Arca, Casa Jaguar, Gitano Tulum, Ocumare, Nu Tulum, Wild y La Docena en colaboración con Moro, a cargo del chef Federico Cappi, entre otros. Art With Me*GNP se complace en colaborar con famosos chefs mexicanos como Alfredo Villanueva; Diego Sobrino; Alam Méndez Florián, de Pasillo de Humo; el finalista de los premios James Beard 2018, Brad Kilgore de Alter en Miami, y su esposa, la renombrada pastelera Soraya Kilgore; además de los favoritos de los locales como José Luis Hinostroza, César Castañeda, Eleazar Bonilla, David Cetina y Mauricio Giovanini.

Baila conmigo: Las tranquilas playas de Tulum son desde hace mucho tiempo una fuente de inspiración para sonidos innovadores y Art With Me*GNP se honra en recibir a un grupo de artistas locales e internacionales que abarcan todo el abanico musical. Los artistas que participarán serán Thievery Corporation; Satori and the Band From Space; el favorito de los mexicanos, Celso Piña (y) con Pato Machete; Mardeleva, el proyecto local de Tulum de Eduardo Castillo; Who Made Who; Kerala Dust de Londres; La Furia Con Lujuria de Oaxaca; Mike Love; Easy Star All Stars; el dúo Los Masters Plus de Guadalajara y muchos artistas más (a) por anunciarse.

Protege conmigo: Art With Me*GNP eligió (la gestión) el manejo de (desechos) residuos sólidos como el tema central para su primer año ya que representa una amenaza para los residentes de Tulum y para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Aunque Tulum sigue siendo un refugio ecológico sin desarrollo excesivo, su crecimiento acelerado ha aumentado (aumentó) la necesidad de evaluar y resolver inquietudes ambientales de inmediato. Art With Me*GNP organizará diferentes paneles que invitan a la reflexión con el fin de fomentar (las) inversiones en planes de gestión de desechos, tratamiento adecuado de las aguas residuales, sustentabilidad y mejores prácticas empresariales. Entre los (oradores) ponentes estarán María Eugenia Arreola, directora del Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, una iniciativa conjunta del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. y la Fundación Summit (Foundation); Ben Pundole de Stay Plastic Free; el Maestro en Ciencias Alejandro López Tamayo de Centinelas del Agua, quien también es coordinador de Riviera Maya y especialista en hidrogeología de sistemas kársticos; Arnold Ricalde de Jaguer, codirector de Organi-k; y Vicente Ferreyra, director de Sustentur.

Bebe conmigo: Los participantes podrán interactuar con el ganador de Tales of the Cocktail 2018, John Lermayer de Sweet Liberty, y otros famosos bármanes y asistir a degustaciones de mezcal y vinos organizadas por artesanos locales.

Respira conmigo: El bienestar del cuerpo, la mente y el espíritu nos permite tener un impacto duradero en nuestras propias vidas y en el mundo. Art With Me*GNP ofrecerá a los asistentes un sólido programa de bienestar que incluirá ceremonias mayas de barro (con arcilla); círculos de mujeres; sanación con plantas medicinales; ceremonias de(l) cacao; círculos de tambores (percusión); (un) taller de Ayurveda con degustación; danza extática; yoga con (acompañamiento) musica(l) en vivo; Temazcal(, el tradicional sauna maya); y mucho más.

Ama conmigo: Habrá eventos especiales destinados a niños y familias, diseñados para inspirar la creatividad y la concientización de nuestros futuros líderes.

Art With Me*GNP solicitará a todas las sedes participantes que donen el 10% de todas las ventas para apoyar las iniciativas medioambientales y apoyar el plan de manejo de residuos sólidos. (ayudar a alcanzar el objetivo de gestión de desechos.)

Los boletos (Las entradas) para Art With Me*GNP están a la venta aquí. Para obtener más información sobre los hoteles participantes y cómo hacer reservaciones (reservas), visita www.artwithme.org. Sigue a #ArtWithMeTulum en Instagram y Facebook.

